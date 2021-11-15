25. Aydın Doğan Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verilecek

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen “Aydın Doğan Ödülü”nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin oldu. Aydın Doğan Vakfı bu yıl temmuz ayında yaptığı duyuru ile Vakıf Yönetim Kurulu’nun “sağlık” alanındaki bilimsel çalışmaları ödüllendirme kararı aldığını ve bu çerçevede BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’in ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı. Vakıftan yapılan açıklamada, pandemi koşulları dikkate alınarak ödül töreninin Biontech firmasının merkezinin de bulunduğu Almanya’nın Mainz kentinde kısıtlı katılımlı bir şekilde yapılmasının planlandığı belirtilmişti. Törene Türk ve Alman medyasından ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu’ndan isimler katılacak.
25. Aydın Doğan Ödülü, 30 Kasım 2021 tarihinde Almanya'nın Mainz şehrinde düzenlenecek bir törenle bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verilecek.
Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen “Aydın Doğan Ödülü”nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin oldu.
Aydın Doğan Vakfı bu yıl temmuz ayında yaptığı duyuru ile Vakıf Yönetim Kurulu’nun “sağlık” alanındaki bilimsel çalışmaları ödüllendirme kararı aldığını ve bu çerçevede BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’in ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.
Vakıftan yapılan açıklamada, pandemi koşulları dikkate alınarak ödül töreninin Biontech firmasının merkezinin de bulunduğu Almanya’nın Mainz kentinde kısıtlı katılımlı bir şekilde yapılmasının planlandığı belirtilmişti.
Törene Türk ve Alman medyasından ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu’ndan isimler katılacak.