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Barlas: Erdoğan ile Bahçeli arasındaki birliktelik, varlığımızın güvencelerinden biridir
Barlas: Erdoğan ile Bahçeli arasındaki birliktelik, varlığımızın güvencelerinden biridir
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin birlikteliğinin 'demokrasinin güvencesi olduğunu' söyledi ve "Keşke Türk siyasetinin önde... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:40+0300
2021-11-15T09:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhur ittifakı
millet ittifakı
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Sabah başyazarı Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında anayasa konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddialarına tepki göstererek, "İkisi ile de ayrı ayrı konuştuğunuz zaman böyle bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. En önemli müttefikleri tarafından kuşatılmış, kimin dost kimin düşman olduğu kesin olarak bilinmediği bir ortamda Cumhur İttifakı'nı kuranların anayasa konusunda anlaşmazlığa düşmeleri mümkün değildir. Keşke Türk siyasetinin önde gelenlerinin hepsi Bahçeli ve Erdoğan kadar bilinçli olsalar" dedi.Barlas ayrıca, Erdoğan ile Bahçeli'nin 'Türkiye'nin siyasi aklını temsil ettiklerini' belirterek şunları söyledi:"Bereket Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile Bahçeli var. Bu ikili Türkiye'nin büyük siyasi aklını temsil ediyorlar. Bunun da bilincindeler. Yani Erdoğan ile Bahçeli arasında en ufak bir anlaşmazlık olduğunda, bunu bilenler hemen devreye girmelidirler. Çünkü bu birliktelik sadece demokrasimizin değil varlığımızın da güvencelerinden biridir" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı, millet ittifakı

Barlas: Erdoğan ile Bahçeli arasındaki birliktelik, varlığımızın güvencelerinden biridir

09:40 15.11.2021 (güncellendi: 09:43 15.11.2021)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin birlikteliğinin 'demokrasinin güvencesi olduğunu' söyledi ve "Keşke Türk siyasetinin önde gelenlerinin hepsi Bahçeli ve Erdoğan kadar bilinçli olsalar" dedi.
Sabah başyazarı Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında anayasa konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddialarına tepki göstererek, "İkisi ile de ayrı ayrı konuştuğunuz zaman böyle bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. En önemli müttefikleri tarafından kuşatılmış, kimin dost kimin düşman olduğu kesin olarak bilinmediği bir ortamda Cumhur İttifakı'nı kuranların anayasa konusunda anlaşmazlığa düşmeleri mümkün değildir. Keşke Türk siyasetinin önde gelenlerinin hepsi Bahçeli ve Erdoğan kadar bilinçli olsalar" dedi.
Barlas ayrıca, Erdoğan ile Bahçeli'nin 'Türkiye'nin siyasi aklını temsil ettiklerini' belirterek şunları söyledi:
"Bereket Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile Bahçeli var. Bu ikili Türkiye'nin büyük siyasi aklını temsil ediyorlar. Bunun da bilincindeler. Yani Erdoğan ile Bahçeli arasında en ufak bir anlaşmazlık olduğunda, bunu bilenler hemen devreye girmelidirler. Çünkü bu birliktelik sadece demokrasimizin değil varlığımızın da güvencelerinden biridir" ifadelerini kullandı.
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