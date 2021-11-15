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Elmalı davasında karar: Üç sanığa beraat
Elmalı davasında karar: Üç sanığa beraat
Antalya’da görülen Elmalı davasında yargılanan anne Merve Akman, üvey baba Rahmi Akman ve S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlamalarından beraat etti. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:28+0300
2021-11-15T14:01+0300
elmalı davası
türkiye
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
merve akman
rahmi akman
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Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7'nci kez hakim karşısına çıktı.Duruşmada tutuksuz sanıklar Merve Akman ile Rahmi Akman ve suça sürüklenen S.C.G. (15), babaanne G.S. ve taraf avukatları ile Türkiye'nin birçok ilinden avukat hazır bulundu.Savcı anne ve baba için 70 yıl hapis istediDuruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya imzasını taşıyan mütalaada, anne Akman, üvey baba Akman ve suça sürüklenen çocuk S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 2 çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Mağdur çocukların öz babası Gürhan G., çocukların hem beden, hem ruhlarında oluşan travma nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek "Çocuklarıma kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. Sanıkların suçları sabittir. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar tehlike altındadır" dedi.İddiaları reddettiler Şikayetçi avukatları, savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, mütalaa doğrultusunda sanıkların hüküm ile birlikte tutuklanmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Sanık Rahmi Akman, iddiaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Merve Akman ise diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek "Daha önceki ifademi tekrarlamak istiyorum. Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira" dediği sırada, arka tarafta ayakta duran babaanne Günay S., sanığa hitaben "İnşallah bir daha konuşamazsın" dedi. Sanık Merve Akman arkasını dönerek "Tüm bunları sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Şimdi devlet çocuklarımı iyileştirmeye çalışıyor. Başkanım, tüm bunları babaanneleri yaptı" dedi.Avukatlar arasında gerginlikSanık avukatı İbrahim Şimşek'in, mağdur G.E.G.'nin Adli Görüşme Odası'nda (AGO) ifadesini verdikten sonra çıkarken 'Ben yalan söyledim' demesi üzerine araya giren şikayetçi Gürhan G.'nin avukatı Yusuf Tuğbay Öndet, G.E.G.'nin ifadelerinin meslektaşı tarafından çarpıtıldığını öne sürdü. Avukat Öndet, "G.E.G., ifadesinde böyle bir cümle kullanmadı" deyince sanık vekili Şimşek "Savunmama müdahale etmeyin" dedi. Bunun üzerine avukat Öndet, "Sen de yalan beyanda bulunuyorsun. Hep bunu yapıyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine avukat İbrahim Şimşek, "Kes sesini lan. Her duruşmada savunmamıza müdahale ediyorsun. Başkanım, her duruşmada aynısını yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Avukat Yusuf Tuğbay Öndet de sanık avukatına dönerek "Sen de hep ifadeleri çarpıtıyorsun. Bana kes sesini diyemezsin. Bunların tutanaklara geçmesini istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da karşılıklı diyalogları tutaklara geçti. 'Çocuklar perişan oldu'Mağdur çocukların dayısı, suça sürüklenen çocuk S.C.G. de suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçi baba Günay S. ise ifadesinde sanıkların sözlerine itiraz ederek "Bu kadar babaanneyi suçluyorlar. Çocukların hiçbir aşamasında yanında yoktum. Anneleri cezaevinden çıktığında çocuklar onun yanına gitmek istemedi. Son 4,5 aydır 2 çocuktan ses soluk yok. Çocukların sosyal hizmetlerde sağlıkları ve psikolojileri iyi değil. Aradan 1 yıl geçti. Çocuklar her şeyi anlatıyor ama kimse tutuklanmadı. Çocuklar başlarına geldiklerini anlattıkları için 4,5 aydır esir. Çocuklar perişan oldu. Gitmedikleri psikolog kalmadı. Çocuklar heder oldu. Bu çocuklara olayı unutturacağımız yerde, unutturmuyoruz. Sanıkların cezalandırılmalarını ve indirimsiz yargılanmalarını istiyoruz" dedi.İfadelerin ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Tutuksuz sanıklar Merve Akman, Rahmi Akman ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210702/elmali-davasindaki-cocuklarin-oz-babasi-ilk-kez-konustu-1044873357.html
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elmalı davası, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, merve akman, rahmi akman

Elmalı davasında karar: Üç sanığa beraat

13:28 15.11.2021 (güncellendi: 14:01 15.11.2021)
© DHAMerve Akman ve Rahmi Akman
Merve Akman ve Rahmi Akman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Antalya’da görülen Elmalı davasında yargılanan anne Merve Akman, üvey baba Rahmi Akman ve S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlamalarından beraat etti.
Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7'nci kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada tutuksuz sanıklar Merve Akman ile Rahmi Akman ve suça sürüklenen S.C.G. (15), babaanne G.S. ve taraf avukatları ile Türkiye'nin birçok ilinden avukat hazır bulundu.

Savcı anne ve baba için 70 yıl hapis istedi

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya imzasını taşıyan mütalaada, anne Akman, üvey baba Akman ve suça sürüklenen çocuk S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 2 çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

Mağdur çocukların öz babası Gürhan G., çocukların hem beden, hem ruhlarında oluşan travma nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek "Çocuklarıma kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. Sanıkların suçları sabittir. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar tehlike altındadır" dedi.

İddiaları reddettiler

Şikayetçi avukatları, savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, mütalaa doğrultusunda sanıkların hüküm ile birlikte tutuklanmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Sanık Rahmi Akman, iddiaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Merve Akman ise diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek "Daha önceki ifademi tekrarlamak istiyorum. Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira" dediği sırada, arka tarafta ayakta duran babaanne Günay S., sanığa hitaben "İnşallah bir daha konuşamazsın" dedi.
Sanık Merve Akman arkasını dönerek "Tüm bunları sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Şimdi devlet çocuklarımı iyileştirmeye çalışıyor. Başkanım, tüm bunları babaanneleri yaptı" dedi.

Avukatlar arasında gerginlik

Sanık avukatı İbrahim Şimşek'in, mağdur G.E.G.'nin Adli Görüşme Odası'nda (AGO) ifadesini verdikten sonra çıkarken 'Ben yalan söyledim' demesi üzerine araya giren şikayetçi Gürhan G.'nin avukatı Yusuf Tuğbay Öndet, G.E.G.'nin ifadelerinin meslektaşı tarafından çarpıtıldığını öne sürdü.
Avukat Öndet, "G.E.G., ifadesinde böyle bir cümle kullanmadı" deyince sanık vekili Şimşek "Savunmama müdahale etmeyin" dedi. Bunun üzerine avukat Öndet, "Sen de yalan beyanda bulunuyorsun. Hep bunu yapıyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine avukat İbrahim Şimşek, "Kes sesini lan. Her duruşmada savunmamıza müdahale ediyorsun. Başkanım, her duruşmada aynısını yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Avukat Yusuf Tuğbay Öndet de sanık avukatına dönerek "Sen de hep ifadeleri çarpıtıyorsun. Bana kes sesini diyemezsin. Bunların tutanaklara geçmesini istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da karşılıklı diyalogları tutaklara geçti.

'Çocuklar perişan oldu'

Mağdur çocukların dayısı, suça sürüklenen çocuk S.C.G. de suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçi baba Günay S. ise ifadesinde sanıkların sözlerine itiraz ederek "Bu kadar babaanneyi suçluyorlar. Çocukların hiçbir aşamasında yanında yoktum. Anneleri cezaevinden çıktığında çocuklar onun yanına gitmek istemedi. Son 4,5 aydır 2 çocuktan ses soluk yok. Çocukların sosyal hizmetlerde sağlıkları ve psikolojileri iyi değil. Aradan 1 yıl geçti. Çocuklar her şeyi anlatıyor ama kimse tutuklanmadı. Çocuklar başlarına geldiklerini anlattıkları için 4,5 aydır esir. Çocuklar perişan oldu. Gitmedikleri psikolog kalmadı. Çocuklar heder oldu. Bu çocuklara olayı unutturacağımız yerde, unutturmuyoruz. Sanıkların cezalandırılmalarını ve indirimsiz yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Tutuksuz sanıklar Merve Akman, Rahmi Akman ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.
Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2021
DÜNYA
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez konuştu
2 Temmuz, 14:51
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