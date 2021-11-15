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https://tr.sputniknews.com/20211115/erdal-kaplanseren-enstrumanlar-kulturler-arasindaki-benzerlikleri-cok-guzel-yansitiyor-1050806287.html
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor
Erdal Kaplanseren, “Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:29+0300
2021-11-15T15:14+0300
müzik
kültür
beste
görüş
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Erdal Kaplanseren, yeni müzik kariyeri ve albümüyle Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.TRT İstanbul Radyosu’nda şan, solfej ve müzik teorisi eğitimleri alan ve enstrümanlara olan merakı sebebiyle 30’a yakın tuşlu, telli, üflemeli ve ritim enstrümanını sahne yeterliliğinde çalabilen Erdal Kaplanseren, şunları söyledi:‘İnternetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız’Kaplanseren, şöyle devam etti:Enstrümantal ilk albümü olan İstanbul’u Eylül 2021’de yayınlayan Kaplanseren, “Uzun süredir yaptığım bestelerim vardı. Pandemi dönemindeki kapanma benim düşüncelerimi hızlandırdı. Kayıtların bir kısmı Köln’de bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Tüm çalgılar (kayıt sırasında) canlı çalındı. Albümün hazırlık çalışması 1 yıl kadar sürdü” dedi.
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Serhat Sarısözen
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müzik, kültür, beste

Erdal Kaplanseren: Enstrümanlar kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıtıyor

13:29 15.11.2021 (güncellendi: 15:14 15.11.2021)
© Fotoğraf : Morteza DalaeiPir Shalyar merasimi
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© Fotoğraf : Morteza Dalaei
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Serhat Sarısözen
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Erdal Kaplanseren, “Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir benzerini Çin’de de görüyoruz. Aynı şekilde kemençe Yunanistan’da da var. Kültürlerin iyi bir yansıması oluyor enstrümanlar” dedi.
Erdal Kaplanseren, yeni müzik kariyeri ve albümüyle Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
TRT İstanbul Radyosu’nda şan, solfej ve müzik teorisi eğitimleri alan ve enstrümanlara olan merakı sebebiyle 30’a yakın tuşlu, telli, üflemeli ve ritim enstrümanını sahne yeterliliğinde çalabilen Erdal Kaplanseren, şunları söyledi:
“Çocukluğumdan beri enstrümanlara ilgim vardı. Elimi aldığım enstrümanı hemen çözmeye çalışırdım. TRT’de çalışırken her enstrümanın virtüözüyle tanışma şansım vardı. Bu insanlar elbette müzik konusunda çok yetenekli, Türk müziği konusunda çok iyiler ve aynı zamanda enstrümanlara da çok hakimler. Onların enstrümanlarına bağlılığı ve tutkusu bana çok ilham verdi.”

‘İnternetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız’

Kaplanseren, şöyle devam etti:
“Daha etnik müzikler tanınır hale gelecek bunda internetin de çok önemli katkısı var. İnternetin kültürel paylaşım bağlamda ilk dönemlerini yaşıyoruz. Sanki internette çok büyük yollar kat ettik, artık zirvedeymişiz gibi geliyor fakat internetin kültürel bağlamda asıl etkisini göstereceği dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız.”
Enstrümantal ilk albümü olan İstanbul’u Eylül 2021’de yayınlayan Kaplanseren, “Uzun süredir yaptığım bestelerim vardı. Pandemi dönemindeki kapanma benim düşüncelerimi hızlandırdı. Kayıtların bir kısmı Köln’de bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Tüm çalgılar (kayıt sırasında) canlı çalındı. Albümün hazırlık çalışması 1 yıl kadar sürdü” dedi.
“Enstrümanların kültürler arasındaki benzerlikleri çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Örneğin Karadeniz’de kullanılan kemençenin bir benzerini Çin’de de görüyoruz. Yine Karadeniz’de kullanılan tulumun bir benzerini İskoçya’da gayda olarak görüyoruz. Aynı şekilde kemençe Yunanistan’da da var. Kültürlerin iyi bir yansıması oluyor enstrümanlar.”
Alzheimer olmaktan korktu, 5 enstrüman çalmayı öğrendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
YAŞAM
Alzheimer olmaktan korktu, 5 enstrüman çalmayı öğrendi
11 Kasım, 06:55
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