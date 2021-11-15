Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Demirhan, Kovid-19'a yenik düştü

Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum’a atanan Demirhan için yarın Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından Demirhan için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum’a atanan Demirhan için yarın Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından Demirhan için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Kıymetli meslektaşımız Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan’ın zamansız vefatının derin acısını paylaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm yargı camiamıza bu acı kayıp karşısında sonsuz sabırlar diliyoruz.