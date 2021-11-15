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Evinde keseli sıçan tarafından rehin alındı
Evinde keseli sıçan tarafından rehin alındı
Yeni Zelanda polisi, bir kadının evinde keseli sıçan tarafından rehin alındıktan sonra serbest kaldığını açıkladı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T10:48+0300
2021-11-15T10:48+0300
yaşam
yeni zelanda
polis
korku
saldırgan
keseli sıçan
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Yeni Zelanda'nın South Island bölgesindeki Dunedin kentinde bir kadın, keseli sıçan tarafından evinde rehin alındı.The Guardian'da yer alan habere göre polisler, telefonla bildirilen ihbar üzerine kadının evine geldi.Kıdemli Başçavus Craig Dinnissen, yaptığı açıklamada, "Evinden çıkıp arabasına ulaşmaya çalıştığında, sıçan ona saldırıyor ve kadın içeri kaçıyordu" dedi.Haberde, polisin dış kapıya yaklaştığı sırada karanlıktan yavru bir keseli sıçanın çıktığı ve bir polisin bacağına tırmandığı belirtildi.Dinnissen, ya kaçan bir evcil hayvan olduğunu ya da yakın zamanda annesinden ayrıldığını söyledi.Polis, hayvanı yakaladıktan sonra 'vatandaşların daha fazla taciz edilmesine engel olmak üzere' vahşi doğaya bıraktı.Veteriner ve hayvan davranışı uzmanı Dr. Rachael Stratton, sıçanın saldırganlıktan ziyade korkuyla hareket ettiğini ifade etti.Kaçmanın çoğu hayvan da tipik bir özellik olduğunu belirten Stratton, "Belki de hala tehditlerle nasıl başa çıkacağını öğreniyor" ifadelerin kullandı.Stratton, hayvanın kentsel ortamda kaçmak ve saklamak için daha az alternatife sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.
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yeni zelanda, polis, korku, saldırgan, keseli sıçan

Evinde keseli sıçan tarafından rehin alındı

10:48 15.11.2021
© Flickr / Giles Watsonkeseli sıçan
keseli sıçan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Flickr / Giles Watson
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Yeni Zelanda polisi, bir kadının evinde keseli sıçan tarafından rehin alındıktan sonra serbest kaldığını açıkladı.
Yeni Zelanda'nın South Island bölgesindeki Dunedin kentinde bir kadın, keseli sıçan tarafından evinde rehin alındı.
The Guardian'da yer alan habere göre polisler, telefonla bildirilen ihbar üzerine kadının evine geldi.
Kıdemli Başçavus Craig Dinnissen, yaptığı açıklamada, "Evinden çıkıp arabasına ulaşmaya çalıştığında, sıçan ona saldırıyor ve kadın içeri kaçıyordu" dedi.
Haberde, polisin dış kapıya yaklaştığı sırada karanlıktan yavru bir keseli sıçanın çıktığı ve bir polisin bacağına tırmandığı belirtildi.
Dinnissen, ya kaçan bir evcil hayvan olduğunu ya da yakın zamanda annesinden ayrıldığını söyledi.
Polis, hayvanı yakaladıktan sonra 'vatandaşların daha fazla taciz edilmesine engel olmak üzere' vahşi doğaya bıraktı.
Veteriner ve hayvan davranışı uzmanı Dr. Rachael Stratton, sıçanın saldırganlıktan ziyade korkuyla hareket ettiğini ifade etti.
Kaçmanın çoğu hayvan da tipik bir özellik olduğunu belirten Stratton, "Belki de hala tehditlerle nasıl başa çıkacağını öğreniyor" ifadelerin kullandı.
Stratton, hayvanın kentsel ortamda kaçmak ve saklamak için daha az alternatife sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.
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