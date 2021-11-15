https://tr.sputniknews.com/20211115/isinmak-icin-yaktigi-ates-iki-arabayi-yakti-1050800113.html

Isınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı

Isınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesine iddiaya göre hırsızlık amaçlı giren alkollü şahsın ısınmak için yaktığı ateş, bahçe içerisindeki iki arabaya... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T08:47+0300

2021-11-15T08:47+0300

2021-11-15T08:45+0300

yaşam

aydın

yangın

nazilli

araba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050800088_0:0:949:534_1920x0_80_0_0_701f87bfea8b3bcd33221c1c77c8f18b.png

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan A.A.T. isimli alkollü şahıs, sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs ısınmak için ateş yaktı. Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan araçlara sıçradı.Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu esnada ev sahibinin bahçede beslediği köpek de alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

aydın

nazilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aydın, yangın, nazilli, araba