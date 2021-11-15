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Isınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı
Isınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesine iddiaya göre hırsızlık amaçlı giren alkollü şahsın ısınmak için yaktığı ateş, bahçe içerisindeki iki arabaya... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T08:47+0300
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yaşam
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan A.A.T. isimli alkollü şahıs, sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs ısınmak için ateş yaktı. Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan araçlara sıçradı.Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu esnada ev sahibinin bahçede beslediği köpek de alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
aydın
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aydın, yangın, nazilli, araba

Isınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı

08:47 15.11.2021
© İHAIsınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı
Isınmak için yaktığı ateş iki arabayı yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesine iddiaya göre hırsızlık amaçlı giren alkollü şahsın ısınmak için yaktığı ateş, bahçe içerisindeki iki arabaya sıçradı. Yangında arabalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan A.A.T. isimli alkollü şahıs, sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs ısınmak için ateş yaktı. Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan araçlara sıçradı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu esnada ev sahibinin bahçede beslediği köpek de alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.
Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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