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Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga: 4 kişi yaralandı
Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga: 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada dört kişi yaralandı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T08:44+0300
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yaşam
kayseri
kavga
müdahale
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Kayseri Keykubat Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri yapılan dört yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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kayseri, kavga, müdahale

Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga: 4 kişi yaralandı

08:44 15.11.2021
© AAKayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga
Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada dört kişi yaralandı.
Kayseri Keykubat Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri yapılan dört yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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