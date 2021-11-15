https://tr.sputniknews.com/20211115/kayseride-yabanci-uyruklu-2-grup-arasinda-kavga-4-kisi-yaralandi-1050799989.html

Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga: 4 kişi yaralandı

Kayseri'de yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada dört kişi yaralandı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kayseri

kavga

müdahale

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Kayseri Keykubat Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri yapılan dört yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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kayseri, kavga, müdahale