https://tr.sputniknews.com/20211115/kilicdaroglu-tobb-baskani-hisarciklioglu-ile-gorusecek-1050817630.html

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşecek

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşecek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T16:10+0300

2021-11-15T16:10+0300

2021-11-15T16:10+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

rifat hisarcıklıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1044298941_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a4a98e877369c2e7532964c4adc87552.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 17.00'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini açıkladı.Twitter hesabından açıklamada yapan Kılıçdaroğlu, "Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar... Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, rifat hisarcıklıoğlu