https://tr.sputniknews.com/20211115/kremlin-zorluklara-ragmen-kovid-19la-mucadelede-donbassa-yardim-edecegiz-1050826672.html
Kremlin: Zorluklara rağmen Kovid-19’la mücadelede Donbass’a yardım edeceğiz
Kremlin: Zorluklara rağmen Kovid-19’la mücadelede Donbass’a yardım edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Kovid-19’la mücadelede Donbass’a insani yardım sağlamak için, bu alanda olan tüm zorluklara rağmen gereken her şey... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T19:50+0300
2021-11-15T19:50+0300
2021-11-15T19:50+0300
dünya
donbass
kremlin
dmitriy peskov
yardım
kovid-19
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Peskov, bugünkü basın toplantısında, Donbass sakinlerine Rus aşısının sağlanmasıyla ilgili soruya, “Rusya, insani yardım anlamında, özellikle bu zor koşullarda, mümkün olan her şey yapıyor ve yapmaya devam edecek” ifadesini kullandı.Sözcü, “Rusya’nın bazı bölgelerinde, artan talep nedeniyle birkaç günlüğüne de olsa geçici aşı sıkıntısı yaşanabiliyor, bu sıkıntı acil biçimde tanzim ediliyor, işler rayına giriyor, gereken aşı sayısı temin ediliyor. Ama bu Rusya toprakları için geçerli. Elbette, Donbass’a insani yardımın sağlanması konusunda zorluklar var, ama buna rağmen Rusya gereken her şey yapacak” diye konuştu.Basın mensupları, Rusya’nın, Ukrayna’nın, Donbass’ta kontrolünde olmayan bölgeye Avrupalı üreticilerin aşılarını gönderebilmesine yardımcı olup olmayacağı soruldu.Peskov, “Ukrayna’nın Avrupalı üreticilerin aşılarını gönderebilmesi için en azından bu bölgelerin yönetimlerine yardım teklif etmeli, aslında kendi insanlarına bu kadar ihtiyaç duyulan aşıları teklif etmesi için en azından Donbass temsilcileriyle iletişime geçmeli” yanıtını verdi.
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donbass, kremlin, dmitriy peskov, yardım, kovid-19
Kremlin: Zorluklara rağmen Kovid-19’la mücadelede Donbass’a yardım edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Kovid-19’la mücadelede Donbass’a insani yardım sağlamak için, bu alanda olan tüm zorluklara rağmen gereken her şey yapacağını belirtti.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, Donbass sakinlerine Rus aşısının sağlanmasıyla ilgili soruya, “Rusya, insani yardım anlamında, özellikle bu zor koşullarda, mümkün olan her şey yapıyor ve yapmaya devam edecek” ifadesini kullandı.
Sözcü, “Rusya’nın bazı bölgelerinde, artan talep nedeniyle birkaç günlüğüne de olsa geçici aşı sıkıntısı yaşanabiliyor, bu sıkıntı acil biçimde tanzim ediliyor, işler rayına giriyor, gereken aşı sayısı temin ediliyor. Ama bu Rusya toprakları için geçerli. Elbette, Donbass’a insani yardımın sağlanması konusunda zorluklar var, ama buna rağmen Rusya gereken her şey yapacak” diye konuştu.
Basın mensupları, Rusya’nın, Ukrayna’nın, Donbass’ta kontrolünde olmayan bölgeye Avrupalı üreticilerin aşılarını gönderebilmesine yardımcı olup olmayacağı soruldu.
Peskov, “Ukrayna’nın Avrupalı üreticilerin aşılarını gönderebilmesi için en azından bu bölgelerin yönetimlerine yardım teklif etmeli, aslında kendi insanlarına bu kadar ihtiyaç duyulan aşıları teklif etmesi için en azından Donbass temsilcileriyle iletişime geçmeli” yanıtını verdi.