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https://tr.sputniknews.com/20211115/serdar-ortac-allah-benim-belami-versin-1050796339.html
Serdar Ortaç: Allah benim belamı versin
Serdar Ortaç: Allah benim belamı versin
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, toplam kumar borcunu açıkladı. Bankalara şu an 10 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Ortaç, "Allah belamı verdi. Çocuğum olsa... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
kumar
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Şarkıcı Serdar Ortaç sahne öncesi sorulara yanıt verdi. Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında "Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" dedi.Ortaç açıklamasında "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" diyerek duygularını ifade etti.'Ayda yarım milyon harcamam var'Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu söyledi. Ortaç "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" dedi.Ortaç "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna "Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.
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türkiye, kumar, serdar ortaç

Serdar Ortaç: Allah benim belamı versin

01:03 15.11.2021
© DHASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, toplam kumar borcunu açıkladı. Bankalara şu an 10 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Ortaç, "Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" şeklinde konuştu.
Şarkıcı Serdar Ortaç sahne öncesi sorulara yanıt verdi. Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında "Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" dedi.
Ortaç açıklamasında "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" diyerek duygularını ifade etti.

'Ayda yarım milyon harcamam var'

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu söyledi. Ortaç "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" dedi.
Ortaç "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna "Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.
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