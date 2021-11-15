https://tr.sputniknews.com/20211115/suriyede-dusurulen-su-24-ucaginin-pilotu-peskovun-kahramanligi-film-oldu-1050823407.html

Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu

Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu

TSK'nın düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov'un kahramanlığı 'Nebo' (Gökyüzü) adlı filmle beyaz perdeye taşındı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:53+0300

2021-11-15T17:53+0300

2021-11-15T17:53+0300

savunma

rus pilot oleg peşkov

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

rusya'nın kahramanı

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Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nda medya temsilcileri için 'Nebo' filminin gösterimi yapıldı.Rusya'nın Suriye'de düzenlediği askeri operasyon hakkındaki ilk film olan 'Nebo', Su-24 uçağı düşürülmeden önce yaşanan olayları konu alıyor.Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığın katkılarıyla çekilen filmi Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde gösterimi zorunlu filmler listesine dahil edilmesi talimatı verdi.Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.Peşkov'a ölümünden sonra 'Rusya Kahramanı' unvanı verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20151202/rus-pilot-oleg-peskov-1019429615.html

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rus pilot oleg peşkov, türk silahlı kuvvetleri (tsk), rusya'nın kahramanı