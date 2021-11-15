Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211115/suriyede-dusurulen-su-24-ucaginin-pilotu-peskovun-kahramanligi-film-oldu-1050823407.html
Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
TSK'nın düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov'un kahramanlığı 'Nebo' (Gökyüzü) adlı filmle beyaz perdeye taşındı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:53+0300
2021-11-15T17:53+0300
savunma
rus pilot oleg peşkov
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
rusya'nın kahramanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102142/22/1021422263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04aab8c4fb2ce445d04aeaa55714659e.jpg
Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nda medya temsilcileri için 'Nebo' filminin gösterimi yapıldı.Rusya'nın Suriye'de düzenlediği askeri operasyon hakkındaki ilk film olan 'Nebo', Su-24 uçağı düşürülmeden önce yaşanan olayları konu alıyor.Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığın katkılarıyla çekilen filmi Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde gösterimi zorunlu filmler listesine dahil edilmesi talimatı verdi.Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.Peşkov'a ölümünden sonra 'Rusya Kahramanı' unvanı verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20151202/rus-pilot-oleg-peskov-1019429615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102142/22/1021422263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bb69708af620e391849e5d54e201654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rus pilot oleg peşkov, türk silahlı kuvvetleri (tsk), rusya'nın kahramanı

Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu

17:53 15.11.2021
© Sputnik / Yuriy SorokinRus pilot Oleg Peşkov'un anısına Lipetsk'teki Hava Şehitleri Anıtı'nın önüne bırakılan çiçekler
Rus pilot Oleg Peşkov'un anısına Lipetsk'teki Hava Şehitleri Anıtı'nın önüne bırakılan çiçekler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Yuriy Sorokin
Abone ol
TSK'nın düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov'un kahramanlığı 'Nebo' (Gökyüzü) adlı filmle beyaz perdeye taşındı.
Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nda medya temsilcileri için 'Nebo' filminin gösterimi yapıldı.

Rusya'nın Suriye'de düzenlediği askeri operasyon hakkındaki ilk film olan 'Nebo', Su-24 uçağı düşürülmeden önce yaşanan olayları konu alıyor.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığın katkılarıyla çekilen filmi Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde gösterimi zorunlu filmler listesine dahil edilmesi talimatı verdi.

Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.

Peşkov'a ölümünden sonra 'Rusya Kahramanı' unvanı verilmişti.

Oleg Peşkov'un Lipetsk'teki cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2015
MULTİMEDYA
Rus pilot Oleg Peşkov, askeri törenle toprağa verildi
2 Aralık 2015, 19:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:43Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kalkması gerekiyor
18:38Kemal Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
18:16Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
18:12AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
18:12İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
18:07ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
17:57AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı
17:53Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
17:46Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı
17:44Rusya Dubai Airshow havacılık fuarında hangi İHA’ları ve uçakları tanıtacak?
17:42Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme
17:30Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
17:25İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
17:20Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok
17:13Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
17:13Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Varlığı yasal Türkiye'yi ‘işgalci’ gibi göstermeye çalışıyorlar
17:11Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı
17:07AK Partili Çelik: Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandal
17:07İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi
17:05Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'dan 'yeşil altın' projesi: Kenevir üretimiyle gelir hedefleniyor