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Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
© Sputnik / Yuriy SorokinRus pilot Oleg Peşkov'un anısına Lipetsk'teki Hava Şehitleri Anıtı'nın önüne bırakılan çiçekler
© Sputnik / Yuriy Sorokin
TSK'nın düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov'un kahramanlığı 'Nebo' (Gökyüzü) adlı filmle beyaz perdeye taşındı.
Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nda medya temsilcileri için 'Nebo' filminin gösterimi yapıldı.
Rusya'nın Suriye'de düzenlediği askeri operasyon hakkındaki ilk film olan 'Nebo', Su-24 uçağı düşürülmeden önce yaşanan olayları konu alıyor.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığın katkılarıyla çekilen filmi Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde gösterimi zorunlu filmler listesine dahil edilmesi talimatı verdi.
Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.
Peşkov'a ölümünden sonra 'Rusya Kahramanı' unvanı verilmişti.
Rusya'nın Suriye'de düzenlediği askeri operasyon hakkındaki ilk film olan 'Nebo', Su-24 uçağı düşürülmeden önce yaşanan olayları konu alıyor.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığın katkılarıyla çekilen filmi Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde gösterimi zorunlu filmler listesine dahil edilmesi talimatı verdi.
Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.
Peşkov'a ölümünden sonra 'Rusya Kahramanı' unvanı verilmişti.
2 Aralık 2015, 19:08