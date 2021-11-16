AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
Ahmet Şık: Türkiye’de duvar yıkılırsa ardında demokrasi ve hukuk var
Gazeteci ve milletvekili Ahmet Şık mafya-siyaset ilişkilerini anlattığı yeni kitabı ‘Duvar’ı Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Şık, “Sedat Peker’in bize anlattığı sistemin adıdır duvar. O duvarı yıkabilirsek demokrasi ve hukuk normlarının egemen olduğu bir Türkiye olacak” dedi.
Ahmet Şık’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Sedat Peker olayları anlatırken iddialarını ortaya sürerken kendi bulunduğu yere dair de bir şeyler söylüyor. Peker, ‘’benim suçladığım insanlar (iktidardan bahsediyor) bana organize suç örgütü diyorlar halbuki, ben olsam olsam bir suç örgütünün üyesi olurum’’ diyor. Suç örgütünün neresi olduğu, kim olduğunu tarif edip kendisinin orada bulunan örgüt üyesi olduğunu söylüyor ve, ‘’anlattığım bunca pislik şeyleri anca pislikler söyler imam anlatmaz’’ diyor.
Sedat Peker olayları anlatırken iddialarını ortaya sürerken kendi bulunduğu yere dair de bir şeyler söylüyor. Peker, ‘’benim suçladığım insanlar (iktidardan bahsediyor) bana organize suç örgütü diyorlar halbuki, ben olsam olsam bir suç örgütünün üyesi olurum’’ diyor. Suç örgütünün neresi olduğu, kim olduğunu tarif edip kendisinin orada bulunan örgüt üyesi olduğunu söylüyor ve, ‘’anlattığım bunca pislik şeyleri anca pislikler söyler imam anlatmaz’’ diyor.
Türkiye’de hesaplaşmanın yolu açılması gerekiyor kitabın da adı o yüzden ‘duvar’. Sedat Peker’in bizlere anlattığı ve AKP dönemini suçladığı sistemin adıdır duvar. Biz o duvarı yıkabilirsek Türkiye arzu ettiği demokrasi ve hukuk normlarının egemen olduğu, Kürt meselesinin kimsenin onurunu zedelemeyecek bir barışla noktalanıp siyasal bir çözümle noktalanmasının yolunu da açacak. Ya bu yolu açacağız ya da yeni bir yol bulacağız.
'Hesap sormayı talep edin'
Birtakım bilgi ve dedikoduların ifşa edildiği bir süreçte herkes aynı beklentiye düştü, iktidar düşüyor. Sen dışarıdan müdahil olmazsan o çeşitli araçlarla ortaya yayılan bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra sesini çıkartmasan o iktidar düşmez.
Hele ki Sedat Peker gibi kendini bile bu anlatılan kirli düzenin parçalarından biri olarak tarif edilen insanlara kahraman muamelesi yapmayın, haydut romantizmine düşmeyin ve o anlatılanlardan yola çıkarak doğru sesi çıkarıp hesap sormayı talep edin demeye çalışıyorum. Önümüzdeki ilk seçim ne zaman ise öyle ya da böyle iktidar devrilecek. Seçime gidiyorlar kolaycılığının peşine takılmıyorum ondan sonraki işimizin çok zor olduğunu biliyorum.