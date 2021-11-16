Ahmet Şık: “Türkiye’de duvar yıkılırsa ardında demokrasi ve hukuk var”

Birtakım bilgi ve dedikoduların ifşa edildiği bir süreçte herkes aynı beklentiye düştü, iktidar düşüyor. Sen dışarıdan müdahil olmazsan o çeşitli araçlarla ortaya yayılan bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra sesini çıkartmasan o iktidar düşmez.

Hele ki Sedat Peker gibi kendini bile bu anlatılan kirli düzenin parçalarından biri olarak tarif edilen insanlara kahraman muamelesi yapmayın, haydut romantizmine düşmeyin ve o anlatılanlardan yola çıkarak doğru sesi çıkarıp hesap sormayı talep edin demeye çalışıyorum. Önümüzdeki ilk seçim ne zaman ise öyle ya da böyle iktidar devrilecek. Seçime gidiyorlar kolaycılığının peşine takılmıyorum ondan sonraki işimizin çok zor olduğunu biliyorum.