https://tr.sputniknews.com/20211116/aids-hastasi-kadin-tedavi-olmadan-iyilesti-1050854988.html
AIDS hastası kadın, tedavi olmadan iyileşti
AIDS hastası kadın, tedavi olmadan iyileşti
Yeni bir araştırma, 2013'te AIDS tanısı konan bir kadının, tedavi görmeden iyileştiğini ortaya koydu. Kadın, hastalığı tedavisiz atlatan ikinci kişi oldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:19+0300
2021-11-16T14:19+0300
2021-11-16T14:22+0300
yaşam
araştırma
tedavi
test
hastalık
hiv/aids
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Arjantin'de 2013'te HIV pozitif tanısı konan bir kadın, kök hücre nakline gerek olmadan iyileşti.Annals of Internal Medicine'de yayınlanan araştırmada, kadına tanı koyulmasına rağmen herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.Kadının hastalığa yakalandığına ilişki tek kanıtın antikorların varlığı olduğu kaydedilen makalede, yapılan testlerde kadının vücudunda bulunan virüsün canlı olduğu ya da çoğaldığına ilişkin bir kanıta da erişilemediği ifade edildi.2017'den beri kadından kan örnekleri almayı sürdüren araştırmacılar, 1 milyardan fazla hücrenin DNA'sını tarayarak, virüsün ortaya çıkmayı beklediğine dönük kanıt aradı.Söz konusu testlere, geçen yılın mart ayından sonra doğum yaptıktan sonra kadının plasentası da tabi tutuldu.Testler neticesinde kadının vücudunda HIV virüsüne dair bir ize rastlanmadı.Araştırmacılar, bu hadisenin bağışıklık sisteminin HIV'i kontrol ederek ortadan kaldıracak kadar güçlü olduğu konusunda umut verdiğini ifade etti.Adı açıklanmayan kadın, kanla ve cinsel yolla bulaşan AIDS hastalığını tedavi olmadan atlatan ikinci kişi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211025/ingiliz-bilim-insanlarindan-yeni-salgin-uyarisi-cinsel-yolla-bulasiyor-1050139561.html
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araştırma, tedavi, test, hastalık, hiv/aids
AIDS hastası kadın, tedavi olmadan iyileşti
14:19 16.11.2021 (güncellendi: 14:22 16.11.2021)
Yeni bir araştırma, 2013'te AIDS tanısı konan bir kadının, tedavi görmeden iyileştiğini ortaya koydu. Kadın, hastalığı tedavisiz atlatan ikinci kişi oldu.
Arjantin'de 2013'te HIV pozitif tanısı konan bir kadın, kök hücre nakline gerek olmadan iyileşti.
Annals of Internal Medicine'de yayınlanan araştırmada, kadına tanı koyulmasına rağmen herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.
Kadının hastalığa yakalandığına ilişki tek kanıtın antikorların varlığı olduğu kaydedilen makalede, yapılan testlerde kadının vücudunda bulunan virüsün canlı olduğu ya da çoğaldığına ilişkin bir kanıta da erişilemediği ifade edildi.
2017'den beri kadından kan örnekleri almayı sürdüren araştırmacılar, 1 milyardan fazla hücrenin DNA'sını tarayarak, virüsün ortaya çıkmayı beklediğine dönük kanıt aradı.
Söz konusu testlere, geçen yılın mart ayından sonra doğum yaptıktan sonra kadının plasentası da tabi tutuldu.
Testler neticesinde kadının vücudunda HIV virüsüne dair bir ize rastlanmadı.
Araştırmacılar, bu hadisenin bağışıklık sisteminin HIV'i kontrol ederek ortadan kaldıracak kadar güçlü olduğu konusunda umut verdiğini ifade etti.
Adı açıklanmayan kadın, kanla ve cinsel yolla bulaşan AIDS hastalığını tedavi olmadan atlatan ikinci kişi oldu.