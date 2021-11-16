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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:19+0300
2021-11-16T18:19+0300
türkiye
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
kadın cinayetleri
başak cengiz
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in evine yaptığı taziye ziyaretinde aile, Bakan Yanık'a saldırı görüntülerinin yayınlanmasına ve sızdırılmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.'Bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok'Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir"Saldırı görüntülerine daha önce mahkeme tarafından erişim yasağı da getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/iletisim-baskani-altun-basak-cengiz-cinayetinde-yargilama-surecinin-takipcisi-olacaklarini-bildirdi-1050712110.html
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aile ve sosyal politikalar bakanlığı, kadın cinayetleri, başak cengiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu

18:19 16.11.2021
© AAAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in evine yaptığı taziye ziyaretinde aile, Bakan Yanık'a saldırı görüntülerinin yayınlanmasına ve sızdırılmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.

'Bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok'

Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir"
Saldırı görüntülerine daha önce mahkeme tarafından erişim yasağı da getirilmişti.

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