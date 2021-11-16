https://tr.sputniknews.com/20211116/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-cengize-saldiri-goruntulerini-sizdiranlar-icin-suc-duyurusu-1050865031.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T18:19+0300

2021-11-16T18:19+0300

2021-11-16T18:19+0300

türkiye

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

kadın cinayetleri

başak cengiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103217/57/1032175728_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_59a2f4026636375737c38aa0031f411e.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in evine yaptığı taziye ziyaretinde aile, Bakan Yanık'a saldırı görüntülerinin yayınlanmasına ve sızdırılmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.'Bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok'Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir"Saldırı görüntülerine daha önce mahkeme tarafından erişim yasağı da getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211111/iletisim-baskani-altun-basak-cengiz-cinayetinde-yargilama-surecinin-takipcisi-olacaklarini-bildirdi-1050712110.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aile ve sosyal politikalar bakanlığı, kadın cinayetleri, başak cengiz