https://tr.sputniknews.com/20211116/bozcaadada-7-bin-584-litre-sahte-sarap-ele-gecirildi-1050863250.html

Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

bozcaada

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kaçak içki

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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bozcaada, şarap, kaçak içki