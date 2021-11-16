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https://tr.sputniknews.com/20211116/bozcaadada-7-bin-584-litre-sahte-sarap-ele-gecirildi-1050863250.html
Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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bozcaada
şarap
kaçak içki
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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bozcaada, şarap, kaçak içki

Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

17:10 16.11.2021
© DHABozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© DHA
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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