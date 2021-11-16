https://tr.sputniknews.com/20211116/deniz-kiyisinda-cop-dagi-atiklar-yillardir-denize-karisiyor-1050860244.html

Deniz kıyısında çöp dağı: Atıklar yıllardır denize karışıyor

Deniz kıyısında çöp dağı: Atıklar yıllardır denize karışıyor

Zonguldak'ta 2009'da kapatılan ancak çöplerin kaldırılmadığı alanda atıklardan bir dağ oluştu. Dalgaların altını oyduğu çöp dağındaki tıbbi ve evsel atıklar... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T16:18+0300

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yaşam

çevre

türkiye

çöp

dağ

kimyasal atık

atık

tema vakfı

plastik atık

evsel atık

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Zonguldak’ta belediyelerin topladığı evsel atıklar, 1980 yılından 2009 yılına kadar Kozlu ilçe girişindeki sahil yolu üzerindeki alana döküldü. Daha sonra çöpler, Sapça mevkiinde Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşındı. Zonguldak Belediyesi, eski çöp bölgesini yeşil alana dönüştürerek halkın kullanımına açılmasına karar verdi. Ancak geçen sürede atıklar toplanmadığı gibi, üzeri toprakla ve hafriyatla örtülen alan adeta ‘çöp dağı’ oldu. Uzun yıllardır dökülen evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıklar da bölgede kirlilik oluşturdu.Atıklar, dalgalarla birlikte denize karıştıktan sonra sahillere yayılıyor. Sahil şeridinde açıkta görülen şırınga, enjektör, serum şişeleri, plastik atıklar çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit ediyor. Çöp dağının kıyı şeridinde toprak aralarından sarkan poşet, plastik ve tıbbi atıklar dikkat çekiyor.'Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz'TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, çöp döküm alanının kapatılmasının ardından 12 yıl geçtiğini ancak bölgenin temizlenmediğini söyledi.Aydan, “Son yıllarda iyi bir gelişme olarak buraya artık atık dökülmüyor. Belediye başka bir tesis yaptı. Ancak burada çok uzun yıllar biriktiği için çöpler, üzerleri toprakla kapatılsa dahi dalgalarla rüzgarda ve her fırtınada bu atıklar denize karışıyor. O bizim çöplerimizi alıyor ve sahillere taşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Buranın içerisinde enjektör gibi tıbbi atıklar da var. Buraya en kısa sürede artık çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/corumun-icilebilir-su-rezervi-kalmadi-1050858513.html

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çevre, türkiye, çöp, dağ, kimyasal atık, atık, tema vakfı, plastik atık, evsel atık