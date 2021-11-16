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https://tr.sputniknews.com/20211116/eski-avukatinin-actigi-dava-profiloyu-iflas-ettirdi-1050846004.html
Eski avukatının açtığı dava, Profilo’yu iflas ettirdi
Eski avukatının açtığı dava, Profilo’yu iflas ettirdi
Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için iflas kararı verildi. Grubun eski avukatı Sümer Altay’ın vekâlet ücreti için açtığı davada, Profilo Holding A.Ş. ve Profilo... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:47+0300
2021-11-16T11:47+0300
ekonomi
iflas
profilo
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Bir dönemin önde gelen şirketlerinden Profilo Holding, geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir davada verilen kararla iflas etti.Geçen yıl yaşamını yitiren iş insanı Jak Kamhi’nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak yıllar içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri konumuna gelen holdingi iflasa sürükleyen davayı, şirketin eski avukatı açtı.Hürriyet’te yer alan habere göre, Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını üstlenen, kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesi ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için girişimde bulundu ancak olumlu bir sonuç elde edemedi.2.5 milyon TL'lik alacakAvukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye karşı Iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi.Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca Profilo için kaçınılmaz sona gidildi. Geçen perşembe gün yapılan duruşmada Altay’ın avukatları “Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin” dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise “Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.Tarafların taleplerini alan mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. A.Ş. ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding A.Ş.’nin iflasına karar verdi.'Kararın doğru olmadığını düşünüyoruz'Kararın doğru olmadığını savunan Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz, karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var” açıklaması yaptı.Profilo Grubu’nun en önemli iki şirketinin iflasına yol açan davayı açan Av. Sümer Altay ise şu açıklamayı yaptı:“Ben Profilo’nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor.Kuruluşları 50 yılı aşıyorSöz konusu iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı devirmiş durumda. Profilo Sanayi A.Ş. 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding A.Ş.’nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda yer alıyor.Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası süreç şu şekilde işleyecek: Her iki şirket için da tasfiye sürecine geçilecek. İstanbul İflas Müdürlüğü iki şirketin de tasfiyesini yürütecek. Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Anılan borçlar arasında kamunun vergi ve prim alacakları söz konusu. Öte yandan, mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz hakkı da var. Ancak bu itiraz, tasfiye sürecinin yürütülmesine engel değil.
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iflas, profilo

Eski avukatının açtığı dava, Profilo’yu iflas ettirdi

11:47 16.11.2021
© Fotoğraf : istegayrimenkulProfilo Alışveriş Merkezi
Profilo Alışveriş Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Fotoğraf : istegayrimenkul
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Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için iflas kararı verildi. Grubun eski avukatı Sümer Altay’ın vekâlet ücreti için açtığı davada, Profilo Holding A.Ş. ve Profilo Sanayi A.Ş. için iflas kararı çıktı.
Bir dönemin önde gelen şirketlerinden Profilo Holding, geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir davada verilen kararla iflas etti.
Geçen yıl yaşamını yitiren iş insanı Jak Kamhi’nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak yıllar içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri konumuna gelen holdingi iflasa sürükleyen davayı, şirketin eski avukatı açtı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını üstlenen, kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesi ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için girişimde bulundu ancak olumlu bir sonuç elde edemedi.

2.5 milyon TL'lik alacak

Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye karşı Iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi.
Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca Profilo için kaçınılmaz sona gidildi. Geçen perşembe gün yapılan duruşmada Altay’ın avukatları “Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin” dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise “Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Tarafların taleplerini alan mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. A.Ş. ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding A.Ş.’nin iflasına karar verdi.

'Kararın doğru olmadığını düşünüyoruz'

Kararın doğru olmadığını savunan Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz, karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var” açıklaması yaptı.
Profilo Grubu’nun en önemli iki şirketinin iflasına yol açan davayı açan Av. Sümer Altay ise şu açıklamayı yaptı:
“Ben Profilo’nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor.

Kuruluşları 50 yılı aşıyor

Söz konusu iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı devirmiş durumda. Profilo Sanayi A.Ş. 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding A.Ş.’nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda yer alıyor.
Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası süreç şu şekilde işleyecek: Her iki şirket için da tasfiye sürecine geçilecek. İstanbul İflas Müdürlüğü iki şirketin de tasfiyesini yürütecek. Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Anılan borçlar arasında kamunun vergi ve prim alacakları söz konusu. Öte yandan, mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz hakkı da var. Ancak bu itiraz, tasfiye sürecinin yürütülmesine engel değil.
Profilo Alışveriş Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2019
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Profilo AVM satışa çıktı
19 Ağustos 2019, 13:20
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