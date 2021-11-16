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https://tr.sputniknews.com/20211116/iznikte-kanalizasyon-calismasinda-tarihi-oda-mezar-bulundu-1050867475.html
İznik'te kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu
İznik'te kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T20:04+0300
2021-11-16T20:04+0300
2021-11-16T20:04+0300
türkiye
bursa
mezar
iznik
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İznik'in Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokak’ta devam eden altyapı çalışmasında kazılan çukurda tarihi mezar bulundu. Tarihi mezarın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kazı alanına gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları durdurdu. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mezarın bulunduğu alan, şerit ile çevrildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, mezarın çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu ve incelemesi için kurula sunulacağı belirtildi.
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bursa, mezar, iznik
İznik'te kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu.
İznik'in Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokak’ta devam eden altyapı çalışmasında kazılan çukurda tarihi mezar bulundu.
Tarihi mezarın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kazı alanına gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları durdurdu.
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mezarın bulunduğu alan, şerit ile çevrildi.
Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, mezarın çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu ve incelemesi için kurula sunulacağı belirtildi.