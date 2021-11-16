https://tr.sputniknews.com/20211116/kayseride-sultan-sazligi-milli-parkinda-yangin-100-donume-yakin-arazi-zarar-gordu-1050839380.html

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın: 100 dönüme yakın arazi zarar gördü

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın: 100 dönüme yakın arazi zarar gördü

Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T07:34+0300

2021-11-16T07:34+0300

2021-11-16T07:32+0300

yaşam

kayseri

yangın

milli park

yangın söndürme

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Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, arazinin balçık olmasından dolayı yangının çıktığı alana ulaşmakta güçlük yaşadı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında, 100 dönüme yakın arazi zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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2021

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kayseri, yangın, milli park, yangın söndürme