https://tr.sputniknews.com/20211116/pekinde-kovid-19-tedbirleri-artiriliyor-1050838811.html

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Çin'de Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de yurt içinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T06:29+0300

2021-11-16T06:29+0300

2021-11-16T06:28+0300

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kovid-19

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Yerel hükümetten yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Yeni vakanın, iş seyahati için 25 Ekim'de Pekin'e geldiği ve kent merkezindeki Chaoyang ilçesinde bir otele yerleştiği bildirildi. Bu kişinin, 11 Kasım'da kentte tespit edilen 6 vakadan biri ile temasta bulunduğu kaydedildi.Negatif test bildirme zorunluluğuYerel hükümet, 17 Kasım'dan itibaren başkente seyahat etmek isteyen tüm yolcuların varışlarından 48 saat önce yapılmış negatif PCR testlerini bildirmelerini zorunlu kılacak.Öte yandan 14 gün içinde yerel kaynaklı vakanın görüldüğü şehir, bölge ve ilçelerden gelenler Pekin'e girişte daha sıkı kısıtlamalara tabi tutulacak.Kentte ulusal konferanslar, eğitim programları ve diğer etkinlikler kontrol altında düzenlenebilecek. Kapalı devre yürütülecek etkinliklerde katılımcıların etkinlik bölgesi dışına çıkması yasaklanacak.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında nasıl sürdürülebileceği sorgulanıyor.Son 24 saatte yerel kaynaklı 11 vakaUlusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 11 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.Liaoning eyaletinde 5, Heilongciang'da 2, Yunnan ve Pekin'de 1'er yerel vaka tespit edildiği açıklandı.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 11 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 337 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1295 hastanın tedavisi sürüyor.

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çin, pekin, çin halk cumhuriyeti, koronavirüs, kovid-19