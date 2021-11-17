Akdeniz'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 düştü

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'e ait bir F-35 savaş uçağının rutin bir operasyon sırasında Akdeniz'e düştüğünü belirterek, olay hakkında soruşturmanın başladığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, pilotun düşüş sırasında uçaktan atladığı ve güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğü belirtildi.
İngiltere Donanması'ndan Queen Elizabeth destroyerine bağlı bir F-35, Akdeniz sularına düştü.
İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'e ait bir F-35 savaş uçağının rutin bir operasyon sırasında Akdeniz'e düştüğünü belirterek, olay hakkında soruşturmanın başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, pilotun düşüş sırasında uçaktan atladığı ve güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğü belirtildi.
A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.
The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.