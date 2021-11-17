https://tr.sputniknews.com/20211117/ardahanda-altin-varakli-eski-el-yazmasi-tevrat-ele-gecirildi-1050887455.html

Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi

Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi

Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T13:22+0300

2021-11-17T13:22+0300

2021-11-17T13:22+0300

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tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.Tevrat'a el koyan jandarma ekipleri, buna ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210520/5-tevrat-ve-1-parsomeni-satmak-isterken-yakalandilar-1044552074.html

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trafik, tevrat, polis, ardahan, kaçakçılık, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser