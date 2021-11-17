https://tr.sputniknews.com/20211117/ardahanda-altin-varakli-eski-el-yazmasi-tevrat-ele-gecirildi-1050887455.html
Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi
Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi
Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:22+0300
2021-11-17T13:22+0300
2021-11-17T13:22+0300
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tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.Tevrat'a el koyan jandarma ekipleri, buna ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210520/5-tevrat-ve-1-parsomeni-satmak-isterken-yakalandilar-1044552074.html
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trafik, tevrat, polis, ardahan, kaçakçılık, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser
Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi
Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.
Tevrat'a el koyan jandarma ekipleri, buna ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.