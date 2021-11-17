Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cinden-devasa-genisleme-hamlesi-koylerin-cogu-5g-kapsamina-alinacak-1050880984.html
Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak
Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak
Çin'deki kentlerle kasabaların tamamını ve köylerin çoğunu 2025 itibarıyla 5G ağı kapsamına sokan plana göre ülkenin yüzde 56'sı 5G ağları kapsamına alınacak. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T10:50+0300
2021-11-17T11:52+0300
dünya
çin
5g
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104052/64/1040526468_0:0:1883:1060_1920x0_80_0_0_aa818f15f1d5430baf89704a11b93455.jpg
Dünyanın en büyük 5G yüksek hızlı mobil ağını kurmuş bulunan Çin, bunu devasa çapta yaygınlaştırma çabasında. Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'deki kentlerle kasabaların tamamının ve köylerin çoğunun 2025 itibarıyla 5G ağı kapsamına alınacağını duyurdu. Açıklamaya göre 2020'de Çin'in yüzde 15'i 5G kapsamındayken, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonuna kadar ülkenin yüzde 56'sının 5G ağlarına alınması hedefleniyor. 9.6 milyon kilometrekarelik alana yayılan ve nüfusu 1.4 milyarı geçen Çin, bugüne dek dünya toplamının yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 1.15 milyondan fazla 5G baz istasyonu inşa etti. Çin'deki 5G terminal kullanıcılarının sayısı 450 milyona ulaşırken, bu, dünya toplamının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.Dünyanın bu en büyük ve en gelişmiş yekpare 5G ağı, açıklamaya göre, halihazırda tüm il düzeyindeki şehirleri, ilçelerin yüzde 97'sinden fazlasını ve kasabaların yüzde 40'ını kapsıyor. Yeni hedef ise 2025 itibarıyla köylerin çoğunluğunu da kapsaması. 'Ekonomi ve toplumla derin şekilde entegre edilecek'Dijital altyapı kalkınma planına göre 10 bin kişiye düşen 5G baz istasyonları 2025'e dek 26'ya çıkarılacak, gigabit optik fiber ağlar kentsel ve kırsal bölgelerin çoğuna genişletilecek.Bakanlık yetkilisi Xie Cun, 'yeni tip dijital altyapı inşa etmeye yardımcı olacak stratejik, temel, öncü bir sanayi geliştirdikleri ve böylelikle ekonomik, toplumsal kalkınmayı destekledikleri' vurgusunu yaptı. Xie, "Bilgi teknolojisi, internet inovasyonunu teşvik etmek ve bir iş patlaması yaratmak amacıyla ekonomi ve toplumla derin şekilde entegre edilecek” dedi. Plan, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve verilerini korumaya yönelik önlemlerin yanısıra 'yeni bir denetim sistemi türü' de içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210512/hindistandan-5gnin-salgini-artirdigi-iddiasina-dair-aciklama-1044484109.html
https://tr.sputniknews.com/20210428/turkiyede-5g-kullanimi-icin-tarih-verildi-1044377649.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104052/64/1040526468_60:0:1671:1208_1920x0_80_0_0_3a8c95fe014f99860dfd9e2a87f8d529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, 5g

Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak

10:50 17.11.2021 (güncellendi: 11:52 17.11.2021)
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORKÇin - 5G
Çin - 5G - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
Abone ol
Çin'deki kentlerle kasabaların tamamını ve köylerin çoğunu 2025 itibarıyla 5G ağı kapsamına sokan plana göre ülkenin yüzde 56'sı 5G ağları kapsamına alınacak.
Dünyanın en büyük 5G yüksek hızlı mobil ağını kurmuş bulunan Çin, bunu devasa çapta yaygınlaştırma çabasında. Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'deki kentlerle kasabaların tamamının ve köylerin çoğunun 2025 itibarıyla 5G ağı kapsamına alınacağını duyurdu. Açıklamaya göre 2020'de Çin'in yüzde 15'i 5G kapsamındayken, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonuna kadar ülkenin yüzde 56'sının 5G ağlarına alınması hedefleniyor.
9.6 milyon kilometrekarelik alana yayılan ve nüfusu 1.4 milyarı geçen Çin, bugüne dek dünya toplamının yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 1.15 milyondan fazla 5G baz istasyonu inşa etti. Çin'deki 5G terminal kullanıcılarının sayısı 450 milyona ulaşırken, bu, dünya toplamının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
Dünyanın bu en büyük ve en gelişmiş yekpare 5G ağı, açıklamaya göre, halihazırda tüm il düzeyindeki şehirleri, ilçelerin yüzde 97'sinden fazlasını ve kasabaların yüzde 40'ını kapsıyor. Yeni hedef ise 2025 itibarıyla köylerin çoğunluğunu da kapsaması.

'Ekonomi ve toplumla derin şekilde entegre edilecek'

Dijital altyapı kalkınma planına göre 10 bin kişiye düşen 5G baz istasyonları 2025'e dek 26'ya çıkarılacak, gigabit optik fiber ağlar kentsel ve kırsal bölgelerin çoğuna genişletilecek.
Hindistan başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19 kurbanlarının yakıldığı krematoryuma odun taşıyan koruma kıyafetli sağlık çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2021
DÜNYA
Hindistan hükümetinden halka güvence: 5G ile koronavirüs arasında bağlantı yok, zaten bizde henüz 5G de yok
12 Mayıs, 14:06
Bakanlık yetkilisi Xie Cun, 'yeni tip dijital altyapı inşa etmeye yardımcı olacak stratejik, temel, öncü bir sanayi geliştirdikleri ve böylelikle ekonomik, toplumsal kalkınmayı destekledikleri' vurgusunu yaptı. Xie, "Bilgi teknolojisi, internet inovasyonunu teşvik etmek ve bir iş patlaması yaratmak amacıyla ekonomi ve toplumla derin şekilde entegre edilecek” dedi.
Plan, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve verilerini korumaya yönelik önlemlerin yanısıra 'yeni bir denetim sistemi türü' de içeriyor.
5G teknolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2021
DÜNYA
Türkiye'de 5G kullanımı için tarih verildi
28 Nisan, 14:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:06Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un annesi, oğlunun avukatlık görevinden istifa etti
12:02Rusya: Afganistan yeni bir iç savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
12:00Dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip Cebelitarık, Noel etkinliklerini iptal etti
11:54Fatih Altaylı: Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey CHP'yi CHAKP yapmak ya da AKP2.0'a dönüşmek değildir
11:51AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu
11:50Anket: İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor
11:49Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın'dan aralık ayı uyarısı: Vaka artışını 25-30 binlerde tutamayacağız
11:30Sahnede hayranının suratına idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi
11:26Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası: Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdı
11:16HDP, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulundu
11:06İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu
11:02İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama
10:53Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ile dün yaşanan çatışmalarda 7 asker şehit oldu
10:52Tom Holland ve Zendaya'lı Spider-Man: No Way Home filminden yeni fragman yayınlandı
10:50Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak
10:44Akşener: Şimdiye kadar ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı
10:40Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı
10:34Japon Fugaku, 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu
10:31İstanbul'da taksici, değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı
10:27Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek