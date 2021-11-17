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Cizre'de bir güvenlik korucusu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı
Cizre'de bir güvenlik korucusu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T01:50+0300
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türkiye
cizre
şırnak
korucu
yaralanma
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Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere olan Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Güvenlik korucusu Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
türkiye
cizre
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cizre, şırnak, korucu, yaralanma

Cizre'de bir güvenlik korucusu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı

01:50 17.11.2021
© AA / Abidin YelŞırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA / Abidin Yel
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı.
Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere olan Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.
Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik korucusu Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
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