Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cizrede-bir-guvenlik-korucusu-el-yapimi-patlayici-ile-duzenlenen-saldirida-yaralandi-1050874665.html
Cizre'de bir güvenlik korucusu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı
Cizre'de bir güvenlik korucusu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T01:50+0300
2021-11-17T01:50+0300
2021-11-17T01:50+0300
türkiye
cizre
şırnak
korucu
yaralanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050874635_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_64776d84af1a122ff8b40d1ac71a37fb.jpg
Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere olan Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Güvenlik korucusu Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
türkiye
cizre
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050874635_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_55a91146de449928b4fe834953cc1a90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cizre, şırnak, korucu, yaralanma
Cizre'de bir güvenlik korucusu el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı.
Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere olan Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.
Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik korucusu Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu.