Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/deva-partisi-mus-il-baskani-celik-ile-45-kisi-partiden-istifa-etti-1050907723.html
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T21:40+0300
2021-11-17T21:40+0300
türkiye
elif çelik
demokrasi ve atılım partisi (deva)
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050907698_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_11797fad042e7e1f08f0d5a757d8bce8.jpg
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çelik, görevinden Istifa ettiğini açıkladı.10 Temmuz 2020'de Deva Partisi Muş İl Kurucu Başkanı olarak göreve başladığını anlatan Çelik, ilçe teşkilatlarının tümünü oluşturduklarını, bir ilçe başkanlığı için yaptıkları görevlendirmenin genel merkez tarafından 3 aydır gerekçesiz bir şekilde onaylanmadığını aktardı.Güzel umutlarla girip büyük emek harcadığı partisinden hem kalben hem de fiilen ayrıldığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:10 aydan bu yana genel merkezden bir heyetin kenti ziyaret etmediğini vurgulayan Çelik, "Adeta ilimiz yok sayılmıştır. Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime, benimle birlikte partiden istifa eden 45 kişilik il ve ilçe yönetimine vefa duyguları için minnet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210719/deva-partisi-genel-baskan-yardimcisi-ali-riza-babaoglan-istifa-etti-1045000808.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050907698_190:0:1810:1215_1920x0_80_0_0_e3543ffe4ef90ab5b61f9a40b3b6991b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elif çelik, demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti

21:40 17.11.2021
© AA / Sabri YıldırımDemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti. Çelik, parti binasında basın toplantısı düzenledi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti. Çelik, parti binasında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA / Sabri Yıldırım
Abone ol
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çelik, görevinden Istifa ettiğini açıkladı.
10 Temmuz 2020'de Deva Partisi Muş İl Kurucu Başkanı olarak göreve başladığını anlatan Çelik, ilçe teşkilatlarının tümünü oluşturduklarını, bir ilçe başkanlığı için yaptıkları görevlendirmenin genel merkez tarafından 3 aydır gerekçesiz bir şekilde onaylanmadığını aktardı.
Güzel umutlarla girip büyük emek harcadığı partisinden hem kalben hem de fiilen ayrıldığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:
"Sayın Ali Babacan ve yönetimindeki kadroların siyaset anlayışı, Türkiye'nin geleceği ile ilgili ümit veren açıklamaları beni çok umutlandırmıştı. Ancak çok geçmeden vesayetçi siyaset anlayışının partinin tüm organlarına sirayet ettiğini tecrübe ettim. Daha ilk günden siyasetin ağababaları yereldeki temsilcileriyle birlikte partinin umut vadeden söylemlerine aykırı bir şekilde ilimizi, köy köy, mahalle mahalle parsellemeye başlamışlardır."
10 aydan bu yana genel merkezden bir heyetin kenti ziyaret etmediğini vurgulayan Çelik, "Adeta ilimiz yok sayılmıştır. Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime, benimle birlikte partiden istifa eden 45 kişilik il ve ilçe yönetimine vefa duyguları için minnet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Ali Rıza Babaoğlan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
DÜNYA
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
19 Temmuz, 14:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:56‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'
22:55Tekirdağ’da 76 ton sahte içki ele geçirildi
22:29Rus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon
22:24Lavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar
22:19AK Partili Özkan: Japonya 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu?
22:18Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha
21:59Kanada'da enflasyon 18 yılın zirvesinde
21:47Maraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu
21:40DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti
21:20Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
21:19Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti
21:08Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçilmiştir
21:08AK Partili Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok
20:58Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
20:53Bakan Koca: Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı
20:44Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile görüştü
20:33Düzce'de 5.0'lık depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor: 'Korkudan kendimizi dışarı attık'
20:21ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'na 3 yıl 5 ay hapis cezası
20:08Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler: Kur olması gereken yerden çok uzak değil
19:59Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı