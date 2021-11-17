https://tr.sputniknews.com/20211117/deva-partisi-mus-il-baskani-celik-ile-45-kisi-partiden-istifa-etti-1050907723.html

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T21:40+0300

2021-11-17T21:40+0300

2021-11-17T21:40+0300

türkiye

elif çelik

demokrasi ve atılım partisi (deva)

deva partisi

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Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çelik, görevinden Istifa ettiğini açıkladı.10 Temmuz 2020'de Deva Partisi Muş İl Kurucu Başkanı olarak göreve başladığını anlatan Çelik, ilçe teşkilatlarının tümünü oluşturduklarını, bir ilçe başkanlığı için yaptıkları görevlendirmenin genel merkez tarafından 3 aydır gerekçesiz bir şekilde onaylanmadığını aktardı.Güzel umutlarla girip büyük emek harcadığı partisinden hem kalben hem de fiilen ayrıldığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:10 aydan bu yana genel merkezden bir heyetin kenti ziyaret etmediğini vurgulayan Çelik, "Adeta ilimiz yok sayılmıştır. Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime, benimle birlikte partiden istifa eden 45 kişilik il ve ilçe yönetimine vefa duyguları için minnet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210719/deva-partisi-genel-baskan-yardimcisi-ali-riza-babaoglan-istifa-etti-1045000808.html

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elif çelik, demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi