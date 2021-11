https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1050895717.html

Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, saat 15.40'ta Düzce merkezli, 5.2 büyüklüğünde, 7.9 km derinliğinde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.AFAD, 5 olarak açıkladıAFAD, depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 18.02 km olarak bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bildirilen olumsuz bir ihbar yok" denildi. 4.3'lük artçı sarsıntıÖte yandan depremin ardından 4.3 büyüklüğünde de bir artçı sarsıntı kaydedildi'İlk belirlemelere göre can kaybı yok'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme kaydedilmediğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olumsuz bir ihbar gelmediğini ve gelişmelerin aktarılacağını belirtti.Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "Depremle ilgili tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir süre soğukkanlı ve tedbirli olmaya davet ediyorum" açıklaması yaptı.Özlü, "Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi. Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı: "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." Bakan Kurum: İnceleme başlatıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, ''Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.Deprem anı kameralara böyle yansıdı.

