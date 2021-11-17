https://tr.sputniknews.com/20211117/madagaskar-ordusu-oteli-basti-eski-fenerbahceli-oyuncu-mahsur-kaldi-1050877746.html

Madagaskar ordusu oteli bastı, eski Fenerbahçeli oyuncu mahsur kaldı

Madagaskar ordusu oteli bastı, eski Fenerbahçeli oyuncu mahsur kaldı

Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Baskında, eski Fenerbahçeli Samatta'nın da mahsur... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T07:56+0300

2021-11-17T07:56+0300

2021-11-17T07:54+0300

dünya

tanzanya

madagaskar

fenerbahçe

baskın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan ve 1-1 berabere biten Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi.Ajansspor'un Sport Tanzanya'dan aktardığı habere göre; Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu ifade edildi.Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini söyledi.Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse Tanzanyalı forvet Belçika'ya geri dönebilecek.

tanzanya

madagaskar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tanzanya, madagaskar, fenerbahçe, baskın