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Maraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu
Maraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu
Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet'in Kapalı Maraş'ta klip çekmesi Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T21:47+0300
2021-11-17T21:47+0300
2021-11-17T21:49+0300
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güney kıbrıs
kıbrıs sorunu
kuzey kıbrıs
klip
kapalı maraş
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Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet'in, 46 yıl aradan sonra açılan Maraş bölgesinde klip çekmesi ve klibin Kuzey Kıbrıs'ın kuruluş yıl dönümünde yayınlanması tepkilere neden oldu.Kıbrıslı Türk şarkıcı, klibin yayınlanması üzerine tehdit mesajları aldığını söyledi.
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kıbrıs, güney kıbrıs, kıbrıs sorunu, kuzey kıbrıs, klip, kapalı maraş
Maraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu 21:47 17.11.2021 (güncellendi: 21:49 17.11.2021)
Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet'in Kapalı Maraş'ta klip çekmesi Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu.
Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet'in, 46 yıl aradan sonra açılan Maraş bölgesinde klip çekmesi ve klibin Kuzey Kıbrıs'ın kuruluş yıl dönümünde yayınlanması tepkilere neden oldu.
Kıbrıslı Türk şarkıcı, klibin yayınlanması üzerine tehdit mesajları aldığını söyledi.