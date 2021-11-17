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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T00:10+0300
2021-11-17T00:10+0300
2021-11-17T00:10+0300
türkiye
azerbaycan
hulusi akar
zakir hasanov
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yinelendi.
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azerbaycan, hulusi akar, zakir hasanov
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yinelendi.