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‘Rusya dışında 100 milyondan fazla kişi Sputnik V ve Sputnik Light ile aşılandı’
‘Rusya dışında 100 milyondan fazla kişi Sputnik V ve Sputnik Light ile aşılandı’
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya dışında 100 milyondan fazla kişinin Kovid-19’a karşı Sputnik V ve Sputnik Light ile aşılandığını belirtti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T04:51+0300
2021-11-17T04:52+0300
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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Bloomberg TV’ye açıklamasında, “Rusya, ABD, Avrupa ve Çin dışında, orta gelirli insanların yüzde 15’inin Sputnik V aldığını görüyoruz. Bu rakamı ilk kez açıklıyoruz. Rusya dışında 100 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısını sunduk” ifadesini kullandı.RDIF’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Dmitriyev’in Sputnik V ve Sputnik Light aşılarından bahsettiği belirtildi.Bu rakamın, diğer üreticilerin kendi ülkeleri dışında dağıttığı aşı sayısıyla kıyaslanacak güçte olduğunu kaydeden Dmitriyev, Moderna şirketinin ABD ve Avrupa dışında orta gelirli ülkelere 100 milyon, Sinopharm’ın Çin dışında 200 milyon, Pfizer’in de ABD ve Avrupa dışında 350 milyon kişiye aşı sağladığını anlattı.“Tamamen aşı tedarik takviminin içindeyiz. Orta gelirli ülkelerde yüzde 15-20’lik piyasa payına sahip olmayı umuyoruz” diyen RDIF Başkanı, basında haber konusu olan, Sputnik V aşısının ikinci dozunun Arjantin, Filipinler, İran, Türkiye ve Meksika’ya tedarikindeki gecikmenin 3 ay önce giderildiğini kaydetti.‘DSÖ’nün bu yılın sonuna kadar Sputnik V’ye onay vermesini umuyoruz’Rusya’nın, Sputnik V aşısının onayı için “bürokratik prosedürleri aşmaya” devam ettiğini söyleyen Dmitriyev, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile güzel diyalogumuz var. Bu süreçten Sağlık Bakanlığı sorumlu. Bu yılın sonuna kadar Sputnik V aşısının DSÖ tarafından onaylanmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.“En inatçı kuşkucular bile Sputnik V’nin etkili ve güvenli olduğunu söylüyor” diyen RDIF Başkanı, “Sputnik V’nin yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteren Arjantin, Avrupa Birliği, Bahreyn verilerini görüyoruz. DSÖ ile bu yıl sonuna kadar bürokratik prosedürleri tamamlayacağız” diye ekledi.
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rusya, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

‘Rusya dışında 100 milyondan fazla kişi Sputnik V ve Sputnik Light ile aşılandı’

04:51 17.11.2021 (güncellendi: 04:52 17.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya dışında 100 milyondan fazla kişinin Kovid-19’a karşı Sputnik V ve Sputnik Light ile aşılandığını belirtti.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Bloomberg TV’ye açıklamasında, “Rusya, ABD, Avrupa ve Çin dışında, orta gelirli insanların yüzde 15’inin Sputnik V aldığını görüyoruz. Bu rakamı ilk kez açıklıyoruz. Rusya dışında 100 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısını sunduk” ifadesini kullandı.
RDIF’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Dmitriyev’in Sputnik V ve Sputnik Light aşılarından bahsettiği belirtildi.
Bu rakamın, diğer üreticilerin kendi ülkeleri dışında dağıttığı aşı sayısıyla kıyaslanacak güçte olduğunu kaydeden Dmitriyev, Moderna şirketinin ABD ve Avrupa dışında orta gelirli ülkelere 100 milyon, Sinopharm’ın Çin dışında 200 milyon, Pfizer’in de ABD ve Avrupa dışında 350 milyon kişiye aşı sağladığını anlattı.
“Tamamen aşı tedarik takviminin içindeyiz. Orta gelirli ülkelerde yüzde 15-20’lik piyasa payına sahip olmayı umuyoruz” diyen RDIF Başkanı, basında haber konusu olan, Sputnik V aşısının ikinci dozunun Arjantin, Filipinler, İran, Türkiye ve Meksika’ya tedarikindeki gecikmenin 3 ay önce giderildiğini kaydetti.

‘DSÖ’nün bu yılın sonuna kadar Sputnik V’ye onay vermesini umuyoruz’

Rusya’nın, Sputnik V aşısının onayı için “bürokratik prosedürleri aşmaya” devam ettiğini söyleyen Dmitriyev, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile güzel diyalogumuz var. Bu süreçten Sağlık Bakanlığı sorumlu. Bu yılın sonuna kadar Sputnik V aşısının DSÖ tarafından onaylanmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.
“En inatçı kuşkucular bile Sputnik V’nin etkili ve güvenli olduğunu söylüyor” diyen RDIF Başkanı, “Sputnik V’nin yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteren Arjantin, Avrupa Birliği, Bahreyn verilerini görüyoruz. DSÖ ile bu yıl sonuna kadar bürokratik prosedürleri tamamlayacağız” diye ekledi.
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