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Rusya gerekirse Belarus’a İskender füze sistemlerini sağlayabilir
Rusya gerekirse Belarus’a İskender füze sistemlerini sağlayabilir
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Rusya’nın gerekirse Belarus’a birkaç tabur İskender füze sistemi sağlayabileceğini belirtti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T05:31+0300
2021-11-17T05:31+0300
savunma
rusya
belarus
iskender füzesi
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Al Jazeera televizyonuna konuşan Hrenin, “Rusya’nın bu füze sistemini yeniden silahlandırma sürecini fiilen tamamladığını görüyoruz. Bu sistemi ülkemizde görmek istiyoruz. Gerçi artık sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu füze sistemiyle donatılan bölgesel bir askeri grubumuzun olduğunu söylesem büyük askeri sır vermiş olmam. Bu grup gerekirse ve ihtiyaç duyulan zaman ülkemize gelerek bizimle birlikte görevleri yerine getirecek” açıklamasında bulundu.‘Belarus’ta Rus üslerine ihtiyaç yok’Hrenin, Belarus’a Rus üslerinin yerleştirilmesi olasılığıyla ilgili soruya, “Birlik Devlet’imiz varken bu üslere neden ihtiyaç duyalım? Bölgesel askeri grup diye bir kavram var. Bu grup, Belarus’un tüm ordusu ve Rusya’nın güç ve araçlarının bir kısmından oluşuyor. Hesaplarımıza göre bu oldukça yeterli” dedi.“Gerekirse, Rusya yanı başımızda, hemen ülkemizde olacaklar” diyen Belarus Savunma Bakanı, “Ek hava veya başka üs yerleştirmeye gerek yok” diye ekledi.Komşu ülkelerin aktif olarak topraklarına yabancı üs yerleştirdiğine dikkat çeken Hrenin, Belarus ve Rusya’nın farklı bir mekanizma geliştirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
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rusya, belarus, iskender füzesi

Rusya gerekirse Belarus’a İskender füze sistemlerini sağlayabilir

05:31 17.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girİskender füzesi
İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Sputnik
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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Rusya’nın gerekirse Belarus’a birkaç tabur İskender füze sistemi sağlayabileceğini belirtti.
Al Jazeera televizyonuna konuşan Hrenin, “Rusya’nın bu füze sistemini yeniden silahlandırma sürecini fiilen tamamladığını görüyoruz. Bu sistemi ülkemizde görmek istiyoruz. Gerçi artık sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu füze sistemiyle donatılan bölgesel bir askeri grubumuzun olduğunu söylesem büyük askeri sır vermiş olmam. Bu grup gerekirse ve ihtiyaç duyulan zaman ülkemize gelerek bizimle birlikte görevleri yerine getirecek” açıklamasında bulundu.

‘Belarus’ta Rus üslerine ihtiyaç yok’

Hrenin, Belarus’a Rus üslerinin yerleştirilmesi olasılığıyla ilgili soruya, “Birlik Devlet’imiz varken bu üslere neden ihtiyaç duyalım? Bölgesel askeri grup diye bir kavram var. Bu grup, Belarus’un tüm ordusu ve Rusya’nın güç ve araçlarının bir kısmından oluşuyor. Hesaplarımıza göre bu oldukça yeterli” dedi.
“Gerekirse, Rusya yanı başımızda, hemen ülkemizde olacaklar” diyen Belarus Savunma Bakanı, “Ek hava veya başka üs yerleştirmeye gerek yok” diye ekledi.
Komşu ülkelerin aktif olarak topraklarına yabancı üs yerleştirdiğine dikkat çeken Hrenin, Belarus ve Rusya’nın farklı bir mekanizma geliştirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Askerlerimizi eğitim merkezlerinde eğitiyoruz. Yeni teçhizat inceliyoruz. Rusya ile deneyim alışverişinde bulunuyoruz. Bu kadar. Bu yüzden hiçbir üs olmayacak ama gerekirse Devlet Başkanı’nın da söylediği gibi tüm Rus ordusu burada olur.”
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