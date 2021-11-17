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Sırbistan Milli Takımı, Dünya Kupası primini hasta çocuklara bağışladı
Sırbistan Milli Takımı, Dünya Kupası primini hasta çocuklara bağışladı
Dünya Kupası finallerine gitmeye hak kazanan futbolcuların devletin vereceği 1 milyon euroluk primi hasta çocuklara bağışlaması Sırbistan'da sevinçle... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:08+0300
2021-11-17T15:09+0300
spor
aleksandr vucic
sırbistan
futbol
2022 dünya kupası
bağış
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Sırbistan Milli Takımı ülkesine çifte sevinç yaşattı. Dünya Kupası Elemeleri'ni A Grubu'nda Portekiz'in önünde lider tamamlayan Sırbistan milli takımı, ülkesini sevince boğdu.2022 Katar'da mücadele etme hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı başarısını bir iyilik hareketiyle süsledi.Dusan Tadiç'in kaptanlığını yaptığı milli takım, devletin vereceği 1 milyon avroluk primi bağışlama kararı aldı.Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in söz verdiği primi futbol federasyonunun hesabına yatırmasından sonra futbolcuların bu kararı kamuoyuyla paylaşıldı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre prim almaya hak kazanan oyuncular, 1 milyon euroluk primi hasta çocuklar yararına bağışlayacak.Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.Futbolcuların bu kararı, Sırp basınında 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirildi.
https://tr.sputniknews.com/20200505/-ingiliz-milli-futbolcular-mac-basi-ucretlerinin-bir-kismini-koronavirusle-mucadele-icin-1041973707.html
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aleksandr vucic, sırbistan, futbol, 2022 dünya kupası, bağış

Sırbistan Milli Takımı, Dünya Kupası primini hasta çocuklara bağışladı

15:08 17.11.2021 (güncellendi: 15:09 17.11.2021)
© AASırbistan Milli Takımı
Sırbistan Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Dünya Kupası finallerine gitmeye hak kazanan futbolcuların devletin vereceği 1 milyon euroluk primi hasta çocuklara bağışlaması Sırbistan'da sevinçle karşılandı.
Sırbistan Milli Takımı ülkesine çifte sevinç yaşattı. Dünya Kupası Elemeleri'ni A Grubu'nda Portekiz'in önünde lider tamamlayan Sırbistan milli takımı, ülkesini sevince boğdu.
2022 Katar'da mücadele etme hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı başarısını bir iyilik hareketiyle süsledi.
Dusan Tadiç'in kaptanlığını yaptığı milli takım, devletin vereceği 1 milyon avroluk primi bağışlama kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in söz verdiği primi futbol federasyonunun hesabına yatırmasından sonra futbolcuların bu kararı kamuoyuyla paylaşıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre prim almaya hak kazanan oyuncular, 1 milyon euroluk primi hasta çocuklar yararına bağışlayacak.
Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Futbolcuların bu kararı, Sırp basınında 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirildi.
İngiltere Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2020
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