https://tr.sputniknews.com/20211117/sirbistan-milli-takimi-dunya-kupasi-primini-hasta-cocuklara-bagisladi-1050892834.html

Sırbistan Milli Takımı, Dünya Kupası primini hasta çocuklara bağışladı

Sırbistan Milli Takımı, Dünya Kupası primini hasta çocuklara bağışladı

Dünya Kupası finallerine gitmeye hak kazanan futbolcuların devletin vereceği 1 milyon euroluk primi hasta çocuklara bağışlaması Sırbistan'da sevinçle... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

aleksandr vucic

sırbistan

futbol

2022 dünya kupası

bağış

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Sırbistan Milli Takımı ülkesine çifte sevinç yaşattı. Dünya Kupası Elemeleri'ni A Grubu'nda Portekiz'in önünde lider tamamlayan Sırbistan milli takımı, ülkesini sevince boğdu.2022 Katar'da mücadele etme hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı başarısını bir iyilik hareketiyle süsledi.Dusan Tadiç'in kaptanlığını yaptığı milli takım, devletin vereceği 1 milyon avroluk primi bağışlama kararı aldı.Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in söz verdiği primi futbol federasyonunun hesabına yatırmasından sonra futbolcuların bu kararı kamuoyuyla paylaşıldı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre prim almaya hak kazanan oyuncular, 1 milyon euroluk primi hasta çocuklar yararına bağışlayacak.Bağış yapılacak vakfın adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.Futbolcuların bu kararı, Sırp basınında 'övgüye değer bir hareket' olarak değerlendirildi.

https://tr.sputniknews.com/20200505/-ingiliz-milli-futbolcular-mac-basi-ucretlerinin-bir-kismini-koronavirusle-mucadele-icin-1041973707.html

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aleksandr vucic, sırbistan, futbol, 2022 dünya kupası, bağış