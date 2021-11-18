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'Ajan' diye gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı
'Ajan' diye gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T08:42+0300
2021-11-18T08:59+0300
türkiye
israil
çift
tutuklama
yair lapid
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Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ortak duyurusu:Türkiye ile ortak çabalarımızın ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı, İsrail'e evlerine dönüyorlar.Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz."İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak "Eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.Çift, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.
türkiye
israil
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israil, çift, tutuklama, yair lapid

'Ajan' diye gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı

08:42 18.11.2021 (güncellendi: 08:59 18.11.2021)
© Yair LapidGözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı
Gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Yair Lapid
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin serbest bırakıldı.
Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ortak duyurusu:
Türkiye ile ortak çabalarımızın ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı, İsrail'e evlerine dönüyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz."
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak "Eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.
Çift, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.
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