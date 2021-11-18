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'Etkili antibiyotikler geliştirilmezse 2050'de yaklaşık 10 milyon kişi ölecek'
'Etkili antibiyotikler geliştirilmezse 2050'de yaklaşık 10 milyon kişi ölecek'
Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden (TVHB) yapılan açıklamada, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl dünya çapında... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T11:39+0300
2021-11-18T11:43+0300
yaşam
antibiyotik
enfeksiyon
türk veteriner hekimler birliği
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TVHB, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, antimikrobiyal direncin küresel bir endişe kaynağı haline geldiğini ve bu durumun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da '10 küresel halk sağlığı tehdidinden biri' olarak ilan edildiğini açıkladı. Etkili antimikrobiyaller olmadan, modern tıbbın enfeksiyonları tedavi etmedeki başarısının risk altında olacaği belirtilen açıklamada, "İlaç direnci yayıldıkça, enfeksiyonların tedavisi daha zor hale geldikçe, antibiyotikler giderek daha etkisiz hale gelecek ve ölen kişilerin sayısı hızla artacaktır" denildi. TVHB'nin açıklamasında, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa’da 30 bin kişiden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği, antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ise 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceğinin rapor edildiği belirtildi. Antibiyotiklere direnç ile ilgili toplum bilincinin oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Antibiyotik kullanma ihtiyacının azaltılması bakımından gerek insan ve gerekse hayvan sağlığı alanında sistematik koruyucu uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, veteriner hekimlik hizmetlerinin, temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi ve bu amaçla, beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal alt yapısını da içeren bir Tek Sağlık Yasası çıkarılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmalıdır" denildi.
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antibiyotik, enfeksiyon, türk veteriner hekimler birliği

'Etkili antibiyotikler geliştirilmezse 2050'de yaklaşık 10 milyon kişi ölecek'

11:39 18.11.2021 (güncellendi: 11:43 18.11.2021)
© TwitterAntibiyotik
Antibiyotik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Twitter
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Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden (TVHB) yapılan açıklamada, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl dünya çapında yaklaşık 700 bin kişinin öldüğü ve etkili antibiyotikler geliştirilemezse 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceği belirtildi.
TVHB, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, antimikrobiyal direncin küresel bir endişe kaynağı haline geldiğini ve bu durumun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da '10 küresel halk sağlığı tehdidinden biri' olarak ilan edildiğini açıkladı.
Etkili antimikrobiyaller olmadan, modern tıbbın enfeksiyonları tedavi etmedeki başarısının risk altında olacaği belirtilen açıklamada, "İlaç direnci yayıldıkça, enfeksiyonların tedavisi daha zor hale geldikçe, antibiyotikler giderek daha etkisiz hale gelecek ve ölen kişilerin sayısı hızla artacaktır" denildi.
TVHB'nin açıklamasında, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa’da 30 bin kişiden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği, antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ise 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceğinin rapor edildiği belirtildi.
Antibiyotiklere direnç ile ilgili toplum bilincinin oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Antibiyotik kullanma ihtiyacının azaltılması bakımından gerek insan ve gerekse hayvan sağlığı alanında sistematik koruyucu uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, veteriner hekimlik hizmetlerinin, temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi ve bu amaçla, beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal alt yapısını da içeren bir Tek Sağlık Yasası çıkarılması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, "Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmalıdır" denildi.
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