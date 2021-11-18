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Döviz bürolarında kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak
Döviz bürolarında kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak
Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:44+0300
2021-11-18T00:44+0300
2021-11-18T00:48+0300
türkiye
döviz bürosu
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Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.
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döviz bürosu
Döviz bürolarında kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak 00:44 18.11.2021 (güncellendi: 00:48 18.11.2021)
Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi.
Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.
Kimlik tespiti,
100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.
Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.