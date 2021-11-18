https://tr.sputniknews.com/20211118/necmettin-batirelden-yeni-yorum-dolar-13-15-20-lira-mi-olacak-bunlar-hayal-mahsulu-rakamlar-1050937753.html

Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T18:49+0300

2021-11-18T18:49+0300

2021-11-18T18:49+0300

ekonomi

yorum

dolar/tl

artış

necmettin batırel

özgür demirtaş

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Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel'den yeni yorum geldi.Batırel, "Doların alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak? Bu fiyatlardan kim alır, bunlar hayal mahsulü rakamlar. Türk ekonomisi bunu hak etmiyor. Merkez Bankası'nı sanki faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor ama bunu yapması mümkün değil" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210416/ozgur-demirtastan-128-milyar-dolar-aciklamasi-necmettin-batirel-bey-dinlenmis-1044293060.html

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yorum, dolar/tl, artış, necmettin batırel, özgür demirtaş