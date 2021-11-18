https://tr.sputniknews.com/20211118/necmettin-batirelden-yeni-yorum-dolar-13-15-20-lira-mi-olacak-bunlar-hayal-mahsulu-rakamlar-1050937753.html
Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T18:49+0300
2021-11-18T18:49+0300
2021-11-18T18:49+0300
ekonomi
yorum
dolar/tl
artış
necmettin batırel
özgür demirtaş
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Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel'den yeni yorum geldi.Batırel, "Doların alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak? Bu fiyatlardan kim alır, bunlar hayal mahsulü rakamlar. Türk ekonomisi bunu hak etmiyor. Merkez Bankası'nı sanki faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor ama bunu yapması mümkün değil" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210416/ozgur-demirtastan-128-milyar-dolar-aciklamasi-necmettin-batirel-bey-dinlenmis-1044293060.html
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yorum, dolar/tl, artış, necmettin batırel, özgür demirtaş
Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi değerlendirdi. Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar" ifadelerini kullandı.
Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel'den yeni yorum geldi.
Batırel, "Doların alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak? Bu fiyatlardan kim alır, bunlar hayal mahsulü rakamlar. Türk ekonomisi bunu hak etmiyor. Merkez Bankası'nı sanki faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor ama bunu yapması mümkün değil" dedi.