https://tr.sputniknews.com/20211118/numan-kurtulmus-asgari-ucrette-hakkaniyet-enflasyon-orani-ustunde-bir-artis-olmasi-1050922634.html

Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması

Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T12:47+0300

2021-11-18T12:47+0300

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ekonomi

numan kurtulmuş

asgari ücret

açıklama

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Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değinerek "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

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numan kurtulmuş, asgari ücret, açıklama