https://tr.sputniknews.com/20211118/rusya-kirimdaki-askeri-grubunu-hava-indirme-alayiyla-guclendirecek-1050911128.html

Rusya Kırım’daki askeri grubunu hava indirme alayıyla güçlendirecek

Rusya Kırım’daki askeri grubunu hava indirme alayıyla güçlendirecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da yeni hava indirme taarruz alayı oluşturma sürecinin Aralık ayına kadar tamamlanacağını belirtti. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

rusya

kırım

rus ordusu

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Rusya Hava İndirme Kuvvetleri Askeri Konseyi’nin genişletilmiş toplantısından yapılan açıklamada, Kırım’da oluşturulmakta olan yeni hava indirme alayının, Novorossiysk Muhafız Hava İndirme Taarruz Dağ Birliği’nin bir parçası olacağı açıklandı.Toplantıda ayrıca Pskov Tümeni 3. Hava İndirme Taarruz Alayı’nı oluşturma çalışmalarının da bu yıl tamamlandığı kaydedildiği aktarılan açıklamada, tüm birlik ve alaylarda Aralık sonuna kadar insansız hava aracı kıtalarını oluşturma ve telsizle kontrol müfrezelerinin elektronik savaş tümenlerine bağlı telsizle kontrol bölüklerine ve hava indirme tugaylarına bağlı radyogonyometri müfrezelerine dönüştürme çalışmalarının da tamamlanacağı ifade edildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Volgograd Bölgesi’nde konuşlu 56.Hava İndirme Taarruz Tugayı’nın bu yılın sonuna kadar Kırım’da daimi üslenecek 56. Hava İndirme Taarruz Alayı’na dönüştürüleceğini açıklamıştı.Kırım’daki askeri grup, son birkaç yıl içinde S-400 hava savunma sistemi yardımıyla dahil olmak üzere büyük ölçüde güçlendirilmişti.

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rusya, kırım, rus ordusu