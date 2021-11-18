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https://tr.sputniknews.com/20211118/yunanistan-hava-kuvvetlerine-ait-f-16-savas-ucagi-dustu-1050936127.html
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü, pilton uçaktan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T17:43+0300
2021-11-18T17:49+0300
dünya
yunanistan
uçak
f-16
savaş uçağı
pilot
hava kuvvetleri
kaza
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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza kırıma uğradı.Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu kurtulmayı başardı.Kaza, eğitim tatbikatları sırasında meydana geldi.
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yunanistan, uçak, f-16, savaş uçağı, pilot, hava kuvvetleri, kaza

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü

17:43 18.11.2021 (güncellendi: 17:49 18.11.2021)
© AP Photo / Petros KaradjiasKıbrıs-Yunan F-16 savaş uçağı
Kıbrıs-Yunan F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü, pilton uçaktan sağ olarak kurtulduğu bildirildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza kırıma uğradı.
Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu kurtulmayı başardı.
Kaza, eğitim tatbikatları sırasında meydana geldi.
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