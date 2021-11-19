https://tr.sputniknews.com/20211119/-tarantinoya-nft-davasi-1050946437.html

Tarantino'ya NFT davası

Tarantino'ya NFT davası

Yönetmen Quentin Tarantino, New York'ta düzenlenen bir kripto-sanat etkinliğinde kült filmi 'Pulp Fiction'da yer almayan sahnelerin yer alacağı bir NFT açık... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T00:21+0300

2021-11-19T00:21+0300

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yaşam

quentin tarantino

dava

nft

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Beyazperde'nin Variety'den aktardığına göre, Miramax'ın hissedarı olan ViacomCBS, geçtiğimiz günlerde NFT şirketi Recur ile fikri mülkiyetine dayalı NFT'ler yaratmak için bir anlaşma yaptığını açıkladı. Quentin Tarantino'nun NFT satış planının, Miramax'ın NFT pazarına girmeye yönelik politikalarıyla çatıştığını söyleyen şirket avukatı Bart Williams, Tarantino'nun ekibi hakkında da "Bu grup, Quentin'in önerdiği fikirleri hakkında Miramax ile iletişim kurmak gibi açık yasal ve etik bir yaklaşım izlemek yerine, pervasızca, açgözlülükle ve kasıtlı olarak Quentin'in imzaladığı anlaşmayı göz ardı etmeyi seçti" ifadelerini kullandı.Tarantino'nun avukatı ise, Tarantino'nun Miramax ile yaptığı sözleşmede, senaryosunu yayınlama hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Tarantino'nun elle yazılmış senaryosundan, filmde yer almayan sahnelerle bunlara dair yorumların yer alması planlanan NFT'lerin içeriğini sadece sahibi görebilecekti.

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quentin tarantino, dava, nft