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https://tr.sputniknews.com/20211119/ak-partili-aydemir-vatandaslarimiz-cok-zekidir-cebinde-parasi-yoksa-eski-yolu-kullanir-1050954008.html
AK Partili Aydemir: Vatandaşlarımız çok zekidir, cebinde parası yoksa eski yolu kullanır
AK Partili Aydemir: Vatandaşlarımız çok zekidir, cebinde parası yoksa eski yolu kullanır
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefete karşı ücretli yolları savunan AK Partili Uğur Aydemir, "Vatandaşlarımız çok zekidir. Cebinde parası yoksa eski... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T10:27+0300
2021-11-19T10:27+0300
türkiye
yol
ücretli karayolları
uğur aydemir
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Muhalefet 'Yapı-İşlet-Devlet' modeliyle özel sektöre yaptırılan ücretli otoyollara dikkat çekti.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, görüşmeler sırasında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, muhalefet milletvekillerinin ücretli otoyol eleştirilerini "Vatandaşlarımız çok zekidir, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür" diye yanıtladı.CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın "Yani diyorsun ki; 'Parası olan geçsin, olmayan geçmesin'…" sözleri üzerine Aydemir şöyle devam etti:"Bakın şu çok önemli kaldı ki bu otobanın kullanımı sayesinde diğer yolları rahatlatıyoruz ve eski yolu tercih eden vatandaşlarımız daha rahat seyahat yapıyorlar. Bunu da anlayın artık, lütfen bunu anlamış olun. Şunu söylüyorsunuz, 'Vatandaşın cebinden 1 lira para çıkmayacak' dediniz… Geçen sene Garo Paylan dedi ki, 'Sayın Bakanım Osmangazi Köprüsü'nden geçtim, ikinci gişeye geldim param bitti. Volkswagen arabamla oradan sıradan bir arabayla geçiyorum, Volkswagen'le param bitti.'"Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın. Artık Türkiye'de Volkswagen Passat'lar sıradan bir araba oldu demiştim ben de Sayın Paylan'a."Kaldı ki yola çıkarken de bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, Sayın Paylan bunu yapmamış ama vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür.""Hans veya George alsaydı iyi miydi?"Aydemir, Yap-İşlet-Devret projelerinin aynı müteahhitlere verilmesine yönelik "5'li çete" eleştirileri üzerine ise şunları söyledi:"Arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. '5 yandaş', '5 yandaş' deyip duruyorsunuz. Bakınız burada olmayanların ben avukatlığını yapmayacağım ama burada olmayanlar hakkında kimsenin günahına girmeyin. Bu 5 müteahhit İstanbul Havalimanı'nı yapıyor, niye zorunuza gidiyor? Hans alsaydı bu ihaleyi Hans yapsaydı, bilmem George yapsaydı iyi mi olacaktı? Ben bizim işadamlarımızla gurur duyuyorum."
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yol, ücretli karayolları, uğur aydemir

AK Partili Aydemir: Vatandaşlarımız çok zekidir, cebinde parası yoksa eski yolu kullanır

10:27 19.11.2021
© Twitter AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© Twitter
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefete karşı ücretli yolları savunan AK Partili Uğur Aydemir, "Vatandaşlarımız çok zekidir. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Muhalefet 'Yapı-İşlet-Devlet' modeliyle özel sektöre yaptırılan ücretli otoyollara dikkat çekti.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, görüşmeler sırasında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, muhalefet milletvekillerinin ücretli otoyol eleştirilerini "Vatandaşlarımız çok zekidir, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür" diye yanıtladı.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın "Yani diyorsun ki; 'Parası olan geçsin, olmayan geçmesin'…" sözleri üzerine Aydemir şöyle devam etti:
"Bakın şu çok önemli kaldı ki bu otobanın kullanımı sayesinde diğer yolları rahatlatıyoruz ve eski yolu tercih eden vatandaşlarımız daha rahat seyahat yapıyorlar. Bunu da anlayın artık, lütfen bunu anlamış olun. Şunu söylüyorsunuz, 'Vatandaşın cebinden 1 lira para çıkmayacak' dediniz… Geçen sene Garo Paylan dedi ki, 'Sayın Bakanım Osmangazi Köprüsü'nden geçtim, ikinci gişeye geldim param bitti. Volkswagen arabamla oradan sıradan bir arabayla geçiyorum, Volkswagen'le param bitti.'
"Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın. Artık Türkiye'de Volkswagen Passat'lar sıradan bir araba oldu demiştim ben de Sayın Paylan'a.
"Kaldı ki yola çıkarken de bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, Sayın Paylan bunu yapmamış ama vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür."

"Hans veya George alsaydı iyi miydi?"

Aydemir, Yap-İşlet-Devret projelerinin aynı müteahhitlere verilmesine yönelik "5'li çete" eleştirileri üzerine ise şunları söyledi:
"Arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. '5 yandaş', '5 yandaş' deyip duruyorsunuz. Bakınız burada olmayanların ben avukatlığını yapmayacağım ama burada olmayanlar hakkında kimsenin günahına girmeyin. Bu 5 müteahhit İstanbul Havalimanı'nı yapıyor, niye zorunuza gidiyor? Hans alsaydı bu ihaleyi Hans yapsaydı, bilmem George yapsaydı iyi mi olacaktı? Ben bizim işadamlarımızla gurur duyuyorum."
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