https://tr.sputniknews.com/20211119/bilal-erdogan-bati-medeniyeti-su-anda-yavaslama-ve-belki-de-cokus-doneminin-basinda-1050947161.html

Bilal Erdoğan: Batı medeniyeti şu anda yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başında

Bilal Erdoğan: Batı medeniyeti şu anda yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Her bir medeniyet belli bir sürenin sonunda bir yavaşlama ve çöküş dönemine giriyor. Batı medeniyeti... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T01:02+0300

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bilal erdoğan

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Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Sultangazi Belediyesince düzenlenen "2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu"nun açılış programına katıldı.Türkiye'de 2019'un ''Fuat Sezgin Yılı'' olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu amaçla İBTAV koordinasyonunda yurt içi ve dışında binin üzerinde etkinlik yapıldığını söyledi.Bilal Erdoğan, bu etkinliklerin Fuat Sezgin'in tanınması, çalışmalarından gençliğin haberdar olması için düzenlendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:Gençlerin kendi müktesebatına hakim olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Ecdadımız 18. yüzyıla kadar ne üretmiş, ne yazmış, ne çizmiş, bunları bileceğiz. Ondan sonra da biz üstüne koyacağız, öne geçeceğiz. Bilimin gelişiminde öncü olan yine Müslümanlar olacak. Bu önceden olmuş mu? Olmuş. Batı da bunu böyle yapmış. Biz de bunu böyle yapmışız. Bilimler insanlığın ortak malı olduğuna göre biz bunu alıp, öne geçip, üretken dönemimize tekrar kavuşabiliriz, Nedir? Araya 200-300 yıl girmiş olur. Ondan sonra Müslümanlar yine bilimde, fende dünyanın öncüleri haline gelebilir. Gençlerin bunu yapacaklarına inandığı için Fuat Sezgin bu işi anlatmaya çalışıyordu. 70 yıllık hayatı boyunca günde 17 saat çalıştı." diye konuştu.'Fuat Sezgin'in hikayesi inşallah daha çok gencimiz tarafından bilinir'Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in tanınmasını önemsediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:Bilal Erdoğan, dünyanın buna ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Her bir medeniyet belli bir sürenin sonunda bir yavaşlama ve çöküş dönemine giriyor. Batı medeniyeti şu anda o yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başında. Bunu da iyi analiz etmek lazım. Bu kötü bir şey olsun diye söylemiyoruz. Dünyanın doğası böyle. Şimdi biz kendi medeniyetimizden, geçmişimizden aldığımız ilhamla dünyanın geleceğini pekala inşa edebiliriz. Gençlerimize bu hedefleri gösterebiliriz. Fuat Sezgin'in hayatı da adeta buna bir işaretti. Onun için Fuat Sezgin'in hikayesi inşallah daha çok anlatılır, daha çok gencimiz tarafından bilinir. Bu bize öz güven verir, önümüze ışık tutar." ifadelerini kullandı.'Fuat Sezgin devletine, milletine son derece bağlı bir bilim insanıydı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da Fuat Sezgin'i 10 yıl önce tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Yaşına rağmen inanılmaz bir çalışma temposunda bulunan, devletine, milletine son derece bağlı, geçmiş yıllarda bir haksızlığa uğramış olmasına rağmen asla ülkesiyle irtibatını kesmemiş çok değerli bir bilim insanıydı. Genç kardeşlerimizi belediye başkanımız Gülhane Parkı'ndaki müzeye götürecek. Gülhane Parkı'nda müzenin tam karşısında kendisinin kabri bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla defin işlemleri oraya yapılmıştı. Mutlaka kabrini de ziyaret ederek, bir Fatiha okumalarını genç kardeşlerimden rica ediyorum." dedi.

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