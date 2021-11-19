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https://tr.sputniknews.com/20211119/duzcedeki-depreme-iliskin-rapor-1999-depremlerinin-etkisini-gosterdi-1050964212.html
Düzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi
Düzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi
Sakarya Üniversitesince 17 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırlanan raporda, 1999'daki depremlerin etkisinin azalarak da... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:56+0300
2021-11-19T13:56+0300
türkiye
sakarya
düzce
gözlem
rapor
fay hattı
deprem
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Düzce'deki depremin ardından Sakarya Üniversitesi'nce (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu tarafından yapılan incelemelerin ardından rapor hazırlandı.Depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde oluşan 1999 İzmit ve Düzce deprem kırıkları ile Çilimli Fayı arasında kalan alanda meydana geldiği belirtilen raporda, depremin kaynak bölgesi civarında esas belirleyici tektonik unsurun KAFZ olduğu kaydedildi.KAFZ'ın, 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin yanı sıra 1944 Bolu-Gerede (7.3), 1957 Bolu-Abant (7) ve 1967 Mudurnu Vadisi-Adapazarı (7.1) depremlerini ürettiği aktarılan raporda, "Ayrıca, Hendek Fayı üzerinde meydana gelen 1943 Hendek depremi de bu bağlamda yazılabilir. Bu yüzden, 17 Kasım'daki Düzce depreminin tektonik açıdan bu kadar diri bölgede meydana gelmesinin, sıra dışı olarak nitelendirilemeyeceği açıktır" denildi.Raporda, KAFZ ile bağlantılı ikincil bir fay olan Hendek Fayı hakkında bilgi kısıtlılığına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:"Bu fay, Gümüşova-Hendek-Adapazarı hattında uzanmakta ve Adapazarı Ovası içinde çökeller altında izlenememektedir. Bu fayın KAFZ'ın bahsi geçen kuzey ve güney kollarına göre daha az tehlikeli olduğu ve 1943 Hendek depremini ürettiği söylenebilir. Ancak 1943 Hendek depreminin bu fayın ne kadarlık bir kısmını kırdığını bilmemekteyiz. Ayrıca, 1878 yılında Sapanca ve Adapazarı'nda da yıkıma yol açan depremin hangi fay üzerinde olduğu da bilinmemektedir. 1999 İzmit ve Düzce deprem kırılmaları kaynaklı zaman içindeki gerilme değişimleri hesaplanmıştır. 2021 Yayakbaşı (Düzce) depremi odağının son 22 yıl içinde yaklaşık 5 bar civarında artışı azalarak devam eden bir gerilme yüküne maruz kaldığına işaret etmektedir. Bu sonuç, 2021 Düzce depreminin 1999 İzmit ve Düzce depremlerinden bağımsız ele alınamayacağını önermektedir. Yani 1999 depremlerinin etkisi azalarak da olsa devam etmektedir."
https://tr.sputniknews.com/20211119/prof-dr-sertcelik-kuzey-anadolu-fayi-miladini-doldurdu-istanbulda-deprem-olacak-1050955270.html
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sakarya, düzce, gözlem, rapor, fay hattı, deprem

Düzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi

13:56 19.11.2021
© AADüzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi
Düzce'deki depreme ilişkin rapor: 1999 depremlerinin etkisini gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Sakarya Üniversitesince 17 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırlanan raporda, 1999'daki depremlerin etkisinin azalarak da olsa devam ettiği bildirildi.
Düzce'deki depremin ardından Sakarya Üniversitesi'nce (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu tarafından yapılan incelemelerin ardından rapor hazırlandı.
Depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde oluşan 1999 İzmit ve Düzce deprem kırıkları ile Çilimli Fayı arasında kalan alanda meydana geldiği belirtilen raporda, depremin kaynak bölgesi civarında esas belirleyici tektonik unsurun KAFZ olduğu kaydedildi.
KAFZ'ın, 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin yanı sıra 1944 Bolu-Gerede (7.3), 1957 Bolu-Abant (7) ve 1967 Mudurnu Vadisi-Adapazarı (7.1) depremlerini ürettiği aktarılan raporda, "Ayrıca, Hendek Fayı üzerinde meydana gelen 1943 Hendek depremi de bu bağlamda yazılabilir. Bu yüzden, 17 Kasım'daki Düzce depreminin tektonik açıdan bu kadar diri bölgede meydana gelmesinin, sıra dışı olarak nitelendirilemeyeceği açıktır" denildi.
Raporda, KAFZ ile bağlantılı ikincil bir fay olan Hendek Fayı hakkında bilgi kısıtlılığına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu fay, Gümüşova-Hendek-Adapazarı hattında uzanmakta ve Adapazarı Ovası içinde çökeller altında izlenememektedir. Bu fayın KAFZ'ın bahsi geçen kuzey ve güney kollarına göre daha az tehlikeli olduğu ve 1943 Hendek depremini ürettiği söylenebilir. Ancak 1943 Hendek depreminin bu fayın ne kadarlık bir kısmını kırdığını bilmemekteyiz. Ayrıca, 1878 yılında Sapanca ve Adapazarı'nda da yıkıma yol açan depremin hangi fay üzerinde olduğu da bilinmemektedir. 1999 İzmit ve Düzce deprem kırılmaları kaynaklı zaman içindeki gerilme değişimleri hesaplanmıştır. 2021 Yayakbaşı (Düzce) depremi odağının son 22 yıl içinde yaklaşık 5 bar civarında artışı azalarak devam eden bir gerilme yüküne maruz kaldığına işaret etmektedir. Bu sonuç, 2021 Düzce depreminin 1999 İzmit ve Düzce depremlerinden bağımsız ele alınamayacağını önermektedir. Yani 1999 depremlerinin etkisi azalarak da olsa devam etmektedir."
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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Prof. Dr. Sertçelik: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu, İstanbul'da deprem olacak
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