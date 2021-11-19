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https://tr.sputniknews.com/20211119/film-studyosundaki-olumlu-kazaya-dava-acildi-1050951430.html
Film stüdyosundaki ölümlü kazaya dava açıldı
Film stüdyosundaki ölümlü kazaya dava açıldı
ABD'de film setinde karıştığı ölümlü silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldığı açıklandı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T08:32+0300
2021-11-19T08:31+0300
dünya
silah
dava
soruşturma
alec baldwin
ateşleme
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New Meksiko eyaletindeki film setinde, kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Baldwin ve filmin yapım ekibine senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından dava açıldığı Amerikan medyasında yer aldı."Rust" filminin çekim setinde yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesine sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.Kasıtlı olarak dolu silahı ateşlediği iddia edildiMitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı" ifadesini kullandı.Dosyada ayrıca, Baldwin'in 'çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen' kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
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silah, dava, soruşturma, alec baldwin, ateşleme

Film stüdyosundaki ölümlü kazaya dava açıldı

08:32 19.11.2021
© REUTERS / Carlo AllegriAlec Baldwin
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD'de film setinde karıştığı ölümlü silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin ve film yapımcılarına dava açıldığı açıklandı.
New Meksiko eyaletindeki film setinde, kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Baldwin ve filmin yapım ekibine senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından dava açıldığı Amerikan medyasında yer aldı.
"Rust" filminin çekim setinde yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesine sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.

Kasıtlı olarak dolu silahı ateşlediği iddia edildi

Mitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı" ifadesini kullandı.
Dosyada ayrıca, Baldwin'in 'çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen' kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
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