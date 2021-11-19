https://tr.sputniknews.com/20211119/mbappe-yavru-pandanin-vaftiz-babasi-oldu-1050961076.html

Mbappe, yavru pandanın vaftiz babası oldu

Mbappe, yavru pandanın vaftiz babası oldu

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, bir pandanın vaftiz babası oldu. Fransa'da bir hayvanat bahçesinde tören düzenlendi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T13:10+0300

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panda

spor

fransa

kylian mbappe

vaftiz baba

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Paris Saint-Germain (PSG) kulubünde top koşturan Kylian Mbappe ile Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Beauval Hayvanat Bahçesi’nde tören düzenlendi.‘Kendimi bir çocuk gibi hissediyorum’NTV’nin aktardığına göre Fransız futbolcu Mbappe, nesli tükenmekte olan pandaları koruma görevini üstlendiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi:Üç aylık pandaların anne ve babası, 2012 yıllında Çin'den 10 yıllığına ödünç olarak Fransa'ya verilmişti.Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak kabul edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210803/fransada-ikinci-kez-dev-panda-dogumu-gerceklesti-1045138683.html

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panda, fransa, kylian mbappe, vaftiz baba