Mbappe, yavru pandanın vaftiz babası oldu

Paris Saint-Germain (PSG) kulubünde top koşturan Kylian Mbappe ile Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Beauval Hayvanat Bahçesi’nde tören düzenlendi.‘Kendimi bir çocuk gibi hissediyorum’NTV’nin aktardığına göre Fransız futbolcu Mbappe, nesli tükenmekte olan pandaları koruma görevini üstlendiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi:Üç aylık pandaların anne ve babası, 2012 yıllında Çin'den 10 yıllığına ödünç olarak Fransa'ya verilmişti.Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak kabul edilmişti.
Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, bir pandanın vaftiz babası oldu. Fransa'da bir hayvanat bahçesinde tören düzenlendi.
Paris Saint-Germain (PSG) kulubünde top koşturan Kylian Mbappe ile Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Beauval Hayvanat Bahçesi’nde tören düzenlendi.
Paris St-Germain soccer star Kylian Mbappe and Chinese Olympic diving champion Zhang Jiaqi became godparents on Thursday to two baby pandas born at a French zoo earlier this year. https://t.co/0xhN4CY2qY
NTV’nin aktardığına göre Fransız futbolcu Mbappe, nesli tükenmekte olan pandaları koruma görevini üstlendiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi:
"Bugün kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. 100 gün önce doğan bu iki pandadan birisinin vaftiz babası olduğum için şanslıyım ama aynı zamanda nesli tükenme riski altındaki bu hayvanları koruma projesinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk."
Üç aylık pandaların anne ve babası, 2012 yıllında Çin'den 10 yıllığına ödünç olarak Fransa'ya verilmişti.
Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak kabul edilmişti.