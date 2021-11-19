Rus bombardıman uçakları, Alaska yakınlarındaki tarafsız sularda uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre füze fırlatabilen iki Tu-95 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Bering Boğazı, Çukçi Denizi ve Ohotsk Denizi’nin tarafsız suları üstündeki hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi.Uçaklara, 10 saat süren uçuşları sırasında su-35s jetlerinin eşlik ettiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bombardıman uçaklarının uçuşunun, ‘hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun biçimde gerçekleştirildiğini’ vurguladı.Tu-95 uçaklarının, Alaska yakınlarına denk gelen sular üstündeki bu uçuşunun duyurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, NATO uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu söylemesini izledi. Putin söz konusu açıklamayı yaptığı toplantıda, Rusya’nın kırmızı çizgileri hakkındaki uyalarılarını yeterince ciddiye almamakla suçladığı Batı’yı uyarmıştı.
Rusya'nın iki Tu-95 bombardıman uçağının, Alaska yakınlarına denk gelen tarafsız sular üstünde planlı bir uçuş gerçekleştirdikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre füze fırlatabilen iki Tu-95 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Bering Boğazı, Çukçi Denizi ve Ohotsk Denizi’nin tarafsız suları üstündeki hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi.
Uçaklara, 10 saat süren uçuşları sırasında su-35s jetlerinin eşlik ettiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bombardıman uçaklarının uçuşunun, ‘hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun biçimde gerçekleştirildiğini’ vurguladı.
Tu-95 uçaklarının, Alaska yakınlarına denk gelen sular üstündeki bu uçuşunun duyurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, NATO uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu söylemesini izledi. Putin söz konusu açıklamayı yaptığı toplantıda, Rusya’nın kırmızı çizgileri hakkındaki uyalarılarını yeterince ciddiye almamakla suçladığı Batı’yı uyarmıştı.