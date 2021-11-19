https://tr.sputniknews.com/20211119/rus-bombardiman-ucaklari-alaska-yakinlarindaki-tarafsiz-sularda-ucus-gerceklestirdi-1050968301.html

Rus bombardıman uçakları, Alaska yakınlarındaki tarafsız sularda uçuş gerçekleştirdi

Rus bombardıman uçakları, Alaska yakınlarındaki tarafsız sularda uçuş gerçekleştirdi

Rusya'nın iki Tu-95 bombardıman uçağının, Alaska yakınlarına denk gelen tarafsız sular üstünde planlı bir uçuş gerçekleştirdikleri belirtildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T15:43+0300

2021-11-19T15:43+0300

2021-11-19T15:43+0300

savunma

rusya

vladimir putin

nato

alaska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1044457062_0:108:2537:1535_1920x0_80_0_0_3ea28d8813aac256a3ff742167dd7ad1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre füze fırlatabilen iki Tu-95 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Bering Boğazı, Çukçi Denizi ve Ohotsk Denizi’nin tarafsız suları üstündeki hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi.Uçaklara, 10 saat süren uçuşları sırasında su-35s jetlerinin eşlik ettiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bombardıman uçaklarının uçuşunun, ‘hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun biçimde gerçekleştirildiğini’ vurguladı.Tu-95 uçaklarının, Alaska yakınlarına denk gelen sular üstündeki bu uçuşunun duyurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, NATO uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu söylemesini izledi. Putin söz konusu açıklamayı yaptığı toplantıda, Rusya’nın kırmızı çizgileri hakkındaki uyalarılarını yeterince ciddiye almamakla suçladığı Batı’yı uyarmıştı.

rusya

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, nato, alaska