https://tr.sputniknews.com/20211119/tesvikiye-sakinleri-deprem-alani-yerine-toki-insaati-istemiyoruz-1050971637.html

Teşvikiye sakinleri: Deprem alanı yerine TOKİ inşaatı istemiyoruz

Teşvikiye sakinleri: Deprem alanı yerine TOKİ inşaatı istemiyoruz

Eski Marmara Üniversitesi Nişantaşı kampüsü yerine yapılan TOKİ inşaatının son durumunu Teşvikiye sakinleri adına konuşan Avukat Özge Çetin “Deprem toplanma... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T17:11+0300

2021-11-19T17:11+0300

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Teşvikiye sakinleri: Deprem alanı yerine TOKİ inşaatı istemiyoruz Teşvikiye sakinleri: Deprem alanı yerine TOKİ inşaatı istemiyoruz

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında eski Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün arsasında inşaatın başlaması için yapı ruhsatı alınması üzerine Teşvikiye Mahallesi sakinleri, deprem toplanma alanında yapılaşmanın önüne geçmek için mücadelesi sürüyor. Mahalle sakinleri adına konuşan Avukat Özge Çetin, eski kampüste süre Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatının hukuki boyutunu ve mahalle halkının tepkilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Çetin, inşaatın gerçekleştiği arazinin geçmişini “Burası Marmara Üniversitesi’nin Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin bulunduğu yerleşke, toplamda 26 dönümlük bir araziden söz ediyoruz. İstanbul’un göbeğinde, şehrin içinde kalmış bir alandır. 1965 yılından 2016 yılına kadar eğitim ve öğretim amacıyla kullanılıyor. 2016 yılında merkezi yönetim ‘Marmara Üniversitesi’nin dağınık yerleşkelerini birleştirelim. Size Maltepe’de bir yer verelim. Şehir içindeki bu alanları bize devredin’ diyor. Yönetimle protokol imzalanıyor ve alanların devri TOKİ’ye yapılıyor” diye açıkladı.‘Şişli Belediyesi, dava sonuçlanmadan 2020 yılında alana inşaat ruhsatı vermeye karar vermiş’Söz konusu arazinin TOKİ’ye devrinden sonra imar planı değişikliği gerçekleştiğini söyleyen Çetin, “TOKİ tarafından bir imar planı değişikliği süreci başlatılıyor. Kamusal kullanıma tahsil edilmiş bu alan konut ve ticaret fonksiyonuyla değiştirilmiş oluyor. Biz bundan 2020 yılında tam pandeminin tırmandığı Nisan ayında evlerimizde korkuyla otururken haberdar olduk. İş makinaları girmeye başladı. Öğrendik ki 2018 yılında bundan haberdar olan belediyemiz bu alana yapılan imar değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek dava açmış. Bu dava henüz sonuçlanmadan 2020 yılında bu alana inşaat ruhsatı vermeye karar vermiş. Şişli Belediyesi tarafından verilen bu inşaat ruhsatına dayanarak inşaat işlemleri başladı” diye belirtti.‘Mahkeme taleplerimizi halkın yararına değil, rantın yararına değerlendirdi’Çetin, Teşvikiye Sakinleri olarak inşaata karşı yürüttükleri yasal mücadeleyi aktardı:“Bir buçuk yıldır bu alana ilişkin mahalle halkı olarak bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada ilk derece mahkemesi talebimizi reddetti. Şu anda bir icra hazırlığındayız. Maalesef hukuku da bulamadık bu anlamda. Taleplerimizi halkın yararına değil de rantın yararına değerlendirerek son derece üzücü ve kamunun zararına bir karar tesis etti. En üst perdeden yapabileceğimiz her itirazla siyasi ve hukuki olarak bu işin sorumlularından hesap sorana karar durmaya niyetli değiliz”‘Teşvikiye CHP’ye en yüksek oyu veren bölge, biz isterdik ki belediyemiz arkamızda dursun’Şişli Belediyesi’nin inşaat ruhsatı vermesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Çetin, “Kendi oylarımızla seçtiğimiz bir belediyenin bu hukuka aykırı yapılaşmaya inşaat ruhsatı vermesi açıkçası bizi hayal kırıklığına uğrattı. Hala devam etmekte olan davası varken Şişli Belediyesi’nin tüm bunları yok sayarak ‘olabilecek en çevreci proje’ diye bir sav ileri sürdü. Şehir içinde kalan son yeşil ve açık alana üstelik bizim deprem toplanma alanımıza yapılan bu yapılaşmanın çevrecilikle hiçbir ilgisi olmadığı halde böyle bir işleme geçit vermiş oldu. Teşvikiye CHP’ye en yüksek oyu veren bölge, biz isterdik ki belediyemiz arkamızda dursun. Hiçbirimize sormadan karşı çıkacağımızı da bildiği halde buraya inşaat ruhsatı verdi. Defalarca konuştuk hatta mahalle halkına kendini anlatmak istedi projeler sunarak. Yapabileceği hiçbir şey olmadığını aslında haklı olduğumuzu ama elinin kolunun bağlı olduğunu söyledi” dedi.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, chp, toki, şişli, inşaat, marmara üniversitesi, teşvikiye sakinleri, аудио