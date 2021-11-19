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Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılacağı törenle yarın Erzurum'da açılacak. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:23+0300
2021-11-19T13:23+0300
türkiye
erzurum
adalet bakanlığı
çocuk
mahkeme
yargı
adalet
merkez
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Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bu yıl 23 Mart'ta imzalanan Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair iş birliği protokolü kapsamında inşa edilen merkez tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan, çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi hedefi doğrultusunda 'onarıcı adalet' yaklaşımıyla inşa edilen ÇAM Projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması amaçlanıyor.Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan merkezde çocuk hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları bulunuyor.Merkezde Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM'da duruşmaların çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılması, polis noktasında da yine sivil giyimli görevlilerin bulunması öngörülüyor.Mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi, AGO'larda uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri, suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirlerin uygulanması, özellikle ilk defa suça sürüklenen yaşı küçük çocukların mümkün olduğu kadar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemesi yönündeki adımların da bu merkezde atılması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210311/ingilterede-asiri-kilolu-iki-cocuk-mahkeme-karariyla-koruyucu-ailelere-verildi-1044008235.html
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erzurum, adalet bakanlığı, çocuk, mahkeme, yargı, adalet, merkez

Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor

13:23 19.11.2021
© AATürkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
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Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılacağı törenle yarın Erzurum'da açılacak.
Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bu yıl 23 Mart'ta imzalanan Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair iş birliği protokolü kapsamında inşa edilen merkez tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.
Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan, çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi hedefi doğrultusunda 'onarıcı adalet' yaklaşımıyla inşa edilen ÇAM Projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması amaçlanıyor.
Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan merkezde çocuk hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları bulunuyor.
Merkezde Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM'da duruşmaların çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılması, polis noktasında da yine sivil giyimli görevlilerin bulunması öngörülüyor.
Mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi, AGO'larda uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri, suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirlerin uygulanması, özellikle ilk defa suça sürüklenen yaşı küçük çocukların mümkün olduğu kadar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemesi yönündeki adımların da bu merkezde atılması hedefleniyor.
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