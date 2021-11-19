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https://tr.sputniknews.com/20211119/yunanistanda-gocmenleri-tasiyan-aracin-yaptigi-kazada-7-kisi-oldu-1050963249.html
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü
Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:46+0300
2021-11-19T13:46+0300
2021-11-19T13:46+0300
dünya
yunanistan
göçmen krizi
kaza
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Moldovyalı sürücünün kullandığı ve 14 düzensiz göçmenin bulunduğu araç, Yassıköy yakınlarında bariyerlere çarptı.Araçtaki yolculardan 7'si hayatını kaybederken sürücünün de dahil olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Gümülcine ve İskeçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.Düzensiz göçmenlerin Filistinli, Nepalli ve Afgan olduğu kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, göçmen krizi, kaza
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü
Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Moldovyalı sürücünün kullandığı ve 14 düzensiz göçmenin bulunduğu araç, Yassıköy yakınlarında bariyerlere çarptı.
Araçtaki yolculardan 7'si hayatını kaybederken sürücünün de dahil olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar,
Gümülcine ve İskeçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerin
Filistinli, Nepalli ve Afgan olduğu kaydedildi.