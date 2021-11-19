https://tr.sputniknews.com/20211119/yunanistanda-gocmenleri-tasiyan-aracin-yaptigi-kazada-7-kisi-oldu-1050963249.html

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T13:46+0300

2021-11-19T13:46+0300

2021-11-19T13:46+0300

dünya

yunanistan

göçmen krizi

kaza

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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Moldovyalı sürücünün kullandığı ve 14 düzensiz göçmenin bulunduğu araç, Yassıköy yakınlarında bariyerlere çarptı.Araçtaki yolculardan 7'si hayatını kaybederken sürücünün de dahil olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Gümülcine ve İskeçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.Düzensiz göçmenlerin Filistinli, Nepalli ve Afgan olduğu kaydedildi.

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yunanistan, göçmen krizi, kaza